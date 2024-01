Excampeona mundial de boxeo herida en atraco pide traslado a otro centro asistencial

La excampeona mundial de boxeo, Darys Pardo, permanece en el Hospital General de Barranquilla tras recibir dos disparos en medio de un atraco, en el barrio Carrizal, sur de la ciudad.



(Lea: En medio de un atraco fue herida a bala excampeona de boxeo en Barranquilla)



La exdeportista fue abordada por dos hombres, que según su mismo relato, serían menores de edad, y con arma de fuego la despojaron de su motocicleta y celular.

Situación actual de Darys Pardo: de camilla en camilla, en hospital General de Bquilla, a la espera de que le realicen la placa en la pierna derecha para determinar la gravedad de la herida de bala. Presenta mucho dolor a poco de cumplirse 24 horas del insuceso. Abro hilo 👇 👀 pic.twitter.com/wQyHfHHRwS — EMEL ALVEAR CUETO (@EMELALVEARCUETO) January 30, 2024

"¿Te vas a dejar matar? Bájate de la moto", recordó Pardo que le decían los delincuentes. Asimismo, le dijo al noticiero Las Noticias de Telecaribe, que los jóvenes tenían "uno 16 y otro 17 años y me pusieron el revólver en la cabeza para que le entregara la moto, y aún dándoselas me pegaron dos tiros, uno en el estómago y otro en la pierna".



Aseguró que "gracias a Dios el tiro en el estómago no fue grave porque entró y salió la bala".



(Le puede interesar: Carnaval de Barranquilla: la Guacherna y Batalla de Flores cambian de horario)



Sin embargo, el proyectil que se alojó en la pierna no ha podido ser retirado, por lo que la excampeona de boxeo pidió a las autoridades su apoyo para lograr el traslado a otro centro asistencial con mejores condiciones.



De acuerdo con información, la familia de la exdeportista dice que el Hospital General de Barranquilla no tiene la máquina para realizarle el procedimiento. Según ellos, Darys Pardo se encuentra debidamente afiliada al régimen contributivo y puede ser atendida en una mejor clínica.



(Además: Carlos Bacca motiva a estudiantes de Atlántico en el regreso a clases)​

De igual forma, pidió a las autoridades que investiguen su caso y den con los responsables del hurto.