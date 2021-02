El error en la captura que dejó en libertad a exalcalde Bernardo Hoyos

El exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos Montoya, fue dejado en libertad en la noche de este lunes, luego de que se demostrara el error en la captura por parte de la Policía Metropolitana.

(Lea también: Así pasa los días el pastor de falsa profecía en Barranquilla)

En horas de la tarde, las autoridades reportaron la aprehensión del también exsacerdote en el barrio La Chinita, cuando fue solicitado por uniformados para verificar antecedentes y constataron que era requerido por orden judicial.



Sin embargo, cuando era trasladado desde la URI de la Fiscalía a la estación de Policía del barrio Simón Bolívar, el Juez Quinto Penal de Ejecución de Penas de Barranquilla emitió un oficio en el que certificaba que no estaba vigente la orden de captura.



En 2017 ya se había emitido una orden de captura, por el caso del Vesubio. Pero la orden fue revocada al concederle casa por cárcel y un año después recibió autorización para laborar en el sector con las comunidades.

(Le puede interesar: Autoridades del Caribe reaccionan ante alerta de Contraloría por PAE)

Además, la Corte Suprema de Justicia, a través de sus redes sociales, comunicó que la Sala Civil negó impugnación a condena de Hoyos Montoya por celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.



“Fue condenado en el 2013, un año antes del fallo de constitucionalidad. Doble conformidad es inaplicable”, reportó la Corte.

#SalaCivil niega impugnación a condena de exalcalde Bernardo Hoyos Montoya por celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Fue condenado en el 2013, un año antes del fallo de constitucionalidad. Doble conformidad es inaplicable. Ver https://t.co/6QiNweSvog — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 8, 2021

Reacción del exalcalde

Al confirmarse su libertad y salir de la URI, el exalcalde Bernardo Hoyos fue recibido por un grupo de seguidores que lo recibieron con aplausos y posteriormente dio declaraciones a los medios, calificando el hecho como un “absurdo”.



“Que venga lo que venga, que a mí no me importa. Seguiré diciéndole la verdad, duélale a quien le duela y cueste lo que me cueste”, expresó Hoyos.

(Le recomendamos: La curiosa sanción que reciben quienes violan normas de bioseguridad)

En junio de 2020, el Juzgado Tercero de Bucaramanga lo condenó a siete años de prisión por su responsabilidad en la contratación y pago irregular de las obras de remodelación y adecuación de un edificio donde se ubicaría la Alcaldía Distrital.

BARRANQUILLA