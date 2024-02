Evite multas: pico y placa en Barranquilla para particulares este viernes 9 de febrero

A partir de las 6 p.m. de este viernes 9 de febrero entra a regir en Barranquilla el pico y placa para todos los vehículos particulares durante los días de Carnaval.



(Además: Evite multas: este es el pico y placa en Barranquilla para este jueves 8 de febrero)



La medida busca mejorar la movilidad en esta capital durante los días de la fiesta.

Por ello el pico y placa para los particulares rige desde el viernes 9 de febrero a partir de las 6:00 p.m. hasta el lunes 12 de febrero de 2024 a las 6:00 a.m.

La Secretaria de Movilidad anunció que desde este viernes 9 de febrero se suspende la medida de pico y placa para taxis y se restablece el lunes 12 de febrero con las placas terminadas en 3 y 4.



Las personas que deseen circular con sus carros en Barranquilla este fin de semana deben tener en cuenta el pico placa que regirá teniendo en cuenta el último digito del número de la placa.

Viernes 9: placas terminadas en: 1-2-3 de 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del sábado.

Sábado 10: placas terminadas en: 4-5-6-7 desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del domingo.

Domingo 11: placas terminadas en 8-9-0 desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes.

