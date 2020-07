Estudiantes piden recursos para las clases a distancia en Barranquilla

Preocupados dicen estar los estudiantes agremiados en la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes) en Barranquilla y el Atlántico por la falta de respuestas a su pliego de peticiones, correspondientes a garantizar los recursos técnicos y tecnológicos para que los alumnos puedan cumplir con las clases a distancia.

Hay que recordar que el pasado 18 de junio, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Educación Distrital, anunció que en lo que queda del año no se retomarán las clases presenciales, las cuales fueron suspendidas bajo esta modalidad en marzo, por lo que se continúa con el cronograma académico desde casa.



Por lo anterior y, teniendo en cuenta que las clases en las Instituciones Educativas Distritales (IED) se reanudaron a distancia esta semana, piden mecanismos adecuados para garantizar que ninguno de los 210.000 estudiantes matriculados en los 154 colegios oficiales se atrase por falta de recursos.



“Se hizo un pliego de peticiones, el cual se envió tanto a la Gobernación como a la Alcaldía. Esperamos tres semanas y no llegó ninguna respuesta de ninguna de las partes. Entonces procedimos a entablar una tutela, porque a falta de respuestas, nos vulneran nuestros derechos a la educación”, manifestó Daniel Sarmiento, representante de Andes en el Atlántico.

El pliego de peticiones tiene fecha del 20 de junio y la tutela generada aún no ha sido aprobada. Sin embargo, en la lista de solicitudes, los estudiantes presentan una queja formal en la que expresan que las instituciones escolares vienen haciendo un traslado del trabajo que se adelantaba en las aulas de clases hacia los hogares, creando una dependencia a la tecnología.



“Este proceso no ha tenido en cuenta si los estudiantes tienen acceso o no a las herramientas necesarias o si cuentan con conexión a internet. Que la administración distrital y departamental no ubique medidas efectivas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes es la gran preocupación que nos aborda”, sostienen.



Por lo tanto, solicitan mejorar las condiciones pedagógicas, entre las que se encuentran las horas de estudio y sobrecarga a estudiante; problema de acceso, en el que piden brindar herramientas como computadores y tabletas; y garantías de bienestar, como garantizar meriendas a todos los estudiantes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba), José Ignacio Jiménez, reconoció que, tras haber reanudado las clases a distancia desde el pasado lunes, se mantienen las mismas dificultades con los estudiantes, a los que ha clasificado en tres grupos.



“Uno son aquellos estudiantes que afortunadamente tienen la conectividad, otros que solamente tienen whatsapp, se conectan vía wifi, y los otros estudiantes que no tienen ninguna clase de conectividad y no tienen internet”, sostuvo el representante de docentes.



Jiménez destacó que a este último grupo de estudiantes se les está haciendo llegar a sus casas las guías físicamente para que puedan trabajar e indicó las estrategias que prepara el Distrito para que la comunicación llegue a todo el alumnado.

“La administración distrital está haciendo unos esfuerzos con los estudiantes de 10 y 11, a través de unos censos, para hacerles llegar unos chips al que no tenga para que se pueda conectar a internet”, dijo.



De manera preliminar, la Secretaría de Educación del Distrito informó que para los estudiantes sin conectividad se está trabajando en enviarles las guías, así como las entregas que se hiceron en la campaña ‘Computadores para educar’, y las herramientas tecnológicas que se están reforzando para los integrantes de undécimo.



Asimismo, desde la Gobernación del Atlántico, según comunicaron, tienen la estrategia ‘Escuela en casa’, la cual contempla varios ejes para llegar a los hogares, no sólo desde la virtualidad.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

@DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com