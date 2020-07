Estudiantes de Uninorte solicitan descuentos en pago de matrículas

A través de una carta dirigida al rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, un grupo de estudiantes de la especialización de Derecho pidió la aplicación de descuentos en las matrículas del próximo semestre, argumentando la difícil situación económica generada por el coronavirus.

“A pesar de que estamos sufriendo la crisis económica, no hay un más mínimo alivio ni respuesta por parte de las directivas académicas. Todas las universidades se han pronunciado y la Norte nunca se ha referido al tema”, señala Santiago Peñaranda, estudiante de posgrado.



En el comunicado, los estudiantes expresan su inconformismo ante el silencio del rector y las directivas de posgrado, quienes insisten en ofrecer créditos como única alternativa para el pago de la matrícula, y según el estudiantado, “no lo consideran un incentivo real ya que no representan un descuento monetario real en el tiempo”, dice la carta.



Los estudiantes también dicen sentirse desmotivados y con dudas de continuar sus estudios en el segundo semestre del año 2020. Por ello, han manifestado abstenerse de pagar las matrículas si no obtienen una respuesta positiva y comprensiva por parte de los directivos de ese centro de estudios.



“Nos estamos uniendo para procurar que la universidad toma la decisión al respecto principalmente teniendo en cuenta en la situación de pandemia en que estamos en la cual ha llevado que otras universidades tanto públicas como privadas realicen descuentos en el semestre. Razón por la cual es la solicitud que se le hace a la directiva y a nuestro amigo y rector Adolfo para que tome las decisiones que eviten la deserción estudiantil”, expresó el estudiante Ricardo Montero, quien espera obtener los alivios económicos para las carreras de pregrado, maestría y doctorado.



Los estudiantes hacen un llamado a la comunidad directiva de Universidad del Norte, teniendo en cuenta que, el proceso de aprendizaje en las clases virtuales, no es el mismo y grandes universidades del país han optado por brindar facilidades de pago a los jóvenes para garantizar sus estudios.

Becas y créditos

Hasta la fecha, la Universidad del Norte ha anunciado la entrega de becas y auxilios a jóvenes con dificultades económicas que soliciten apoyo financiero para la matrícula del próximo semestre.



Además, está ofreciendo créditos de corto, mediano y largo plazo con bajas tasas de interés para la comunidad estudiantil que tenga problemas financieros en continuar sus estudios.

Por MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter @maiarenas_