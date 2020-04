Estudiantes de Uniatlántico proponen matrículas gratis

Teniendo en cuenta que el 94 por ciento de la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico pertenece al estrato 1, 2 y 3, un grupo de estudiantes propone que las matrículas para el semestre 2020-I sean gratis.



La solicitud fue presentada ante la Gobernación del Atlántico y el Consejo Superior. De ser aprobada la iniciativa, beneficiará a jóvenes de estos estratos, quienes se encuentran afectados económicamente por el covid-19.

“La propuesta es coherente. Me parece oportuna porque la emergencia del covid-19 está afectando bastante a estratos medios y bajos, y muchos de ellos hacen parte de la universidad”, expresó la estudiante de sociología Laura Reyes. Además, agregó, “si durante el año académico se les presentaba dificultades para el transporte o la alimentación, ahora es aún más complicado porque no están generando suficientes ingresos”.



Cabe resaltar que las clases del semestre 2020-I iniciarán de manera virtual, en las próximas semanas, debido a la crisis generada por la pandemia. Por ello, los estudiantes también piden garantías en el proceso de educación virtual.



“Es necesario que la U brinde una plataforma eficiente. Antes de iniciar las clases virtuales, deben hacer soporte a la actual plataforma con el fin de que las clases se puedan desarrollar eficientemente y no se presenten inconvenientes” indicó Yuliza Mendez, estudiante de Uniatlántico.



A través de un comunicado presentaron sus condiciones que requieren atención de la universidad para retomar las actividades académicas de manera efectiva. La Universidad del Atlántico debe brindar capacitación tecnológica para los docentes, orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de los procesos pedagógicos, flexibilizar los programas académicos y optimizar las plataformas virtuales.

La universidad tiene aproximadamente 23 mil estudiantes y el 94% de ellos viven en estratos bajos, la mayoría, ubicados en los municipios del Atlántico donde no cuentan con acceso a internet ni a dispositivos tecnológicos.



Esperan contar con el apoyo de empresas privadas y el Gobierno Nacional para que se unan a la iniciativa 'Tabletón', realizada por el rector de la Alma Mater, Jorge Restrepo Pimienta. “Tabletón” invita a la donación de tablets que serán entregadas a jóvenes que no poseen recursos tecnológicos para continuar con sus estudios.



Por último, la comunidad estudiantil pide que la fecha de inicio de las actividades académicas debe estar condicionada al cumplimiento de las garantías solicitadas.

MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla