Estudiantes de la Uniatlántico decidieron mantener el paro

Los estudiantes de la Universidad del Atlántico decidieron no levantar el paro que se mantiene desde hace más de un mes. Seguirán apoyando las jornadas de protestas que las 22 universidades del país mantienen en busca de más recursos para financiar la educación superior pública.

La decisión fue sellada en la consulta virtual que durante dos días, inició el martes y cerró ayer a las 11:59 p.m., se realizó en la institución, y que fue aprobada por el Consejo Académico la semana pasada, "con el ánimo de tener en cuenta las distintas opiniones de la comunidad universitaria para tomar decisiones con relación a la actual situación académica de la Institución", precisa un comunicado oficial de la universidad.



Fueron dos preguntas las planteadas en la consulta, las que fueron respondidas por

12.200 estudiantes y 279 docentes sumando un total de 12.479 votos.



A la pregunta: . ¿Está usted de acuerdo con retomar el día Jueves 12 de noviembre del 2018, las clases, actividades de investigación y extensión en la Universidad del Atlántico, a fin de garantizar la finalización del semestre académico 2018-2?



De estos, el 66 por ciento de los estudiantes (8.029) votos) decidió no volver a clases este jueves, frente al 30 por ciento (3.721 votos) que dijo sí.



Mientras que el 90 por ciento de los profesores que participó dijo si (250 votos), y el 5 por ciento dijo no (13 votos).



A la otra pregunta: ¿Está usted de acuerdo con desarrollar actividades de movilización para exigir al Gobierno nacional mayores recursos para la financiación de la educación superior pública colombiana, conjuntamente con el desarrollo y avance en las actividades académicas y clases en la Universidad del Atlántico?



El 60 por ciento de los estudiantes dijo no (7.291 votos), mientras que el 37 por ciento dijo no (4.459 votos). En este punto el 86 por ciento dijo si (241 votos), y el 8 por ciento no (22 votos)

Siguen las marchas

A esta hora los estudiantes de la Universidad del Atlántico se concentran en el centro comercial Metrocentro, en el sur de la ciudad. De allí marcharán en contados minutos por la calle Murillo, para tomar la carrera 8, seguir hasta la calle 30 y llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz.



En el norte de la ciudad, en el parque Esthercita Forero, calle 74 con carrera 43, está programada otra concentración, en la que también habrá participación de estudiantes. Esta protesta es contra la reforma tributaria que impulsa el gobierno.

BARRANQUILLA