Rosa Ariza, de la IED Mayor de Barranquilla y del Caribe; y Heilly de los Ángeles De Moya , de la Institución Comunitaria Metropolitana, son hoy el orgullo de sus compañeras al ser seleccionada y preseleccionada, respectivamente, para participar y representar a Barranquilla a nivel internacional en inmersiones de ciencia, cultura, ingenieria y tecnologia.



Las dos jóvenes barranquilleras tendrán la oportunidad, desde distintos escenarios, de exponer sus proyectos de ciencia y demostrar sus habilidades y competencias para intercambiar y presentar experiencias e ideas, así como conocer más de cerca, y desde otras perspectivas, el desarrollo de proyectos de ciencia sostenibles e innovadores.

Barranquilla en ‘Sakura Science 2023’



Ariza, de 16 años, representará a Barranquilla en 'Sakura Science 2023' , una inmersión en Japón otorgada por la agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST) y el Programa Ondas de MinCiencias.



El encuentro, que se desarrollará en mayo, contará con visitas a destacadas universidades, institutos de investigación, participación en talleres especiales y experimentos prácticos realizados por científicos reconocidos; todo esto con el propósito de contribuir a la innovación científica y tecnológica de la ciudad y, por supuesto, del país.



“Gracias a esto, hoy tengo la posibilidad de viajar a Japón, para conocer su desarrollo en las tecnologías y las ciencias”, dijo el estudiante, quien también hace el programa de enseñanza y aprendizaje del inglés'Soy Bilingüe' , a través de la estrategia Inglés Sin Fronteras.

En la baraja de opciones para viajar a la Nasa

Otra estudiante barranquillera, entre las 100 preseleccionadas por la fundación ‘She Is’ en Colombia para conocer el Space Center de la NASA, en Houston. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

Mientras que Heilly fue preseleccionada en el programa 'Ella es Astronauta virtual', de la fundación 'She Is' , para participar en un proceso de formación y, posteriormente, ser un posible candidato para viajar al Centro Espacial de la Nasa.



Allí tendrá la oportunidad de vivir una experiencia de liderazgo, tecnología, emprendimiento, robótica e innovación. La joven es una de las 100 niñas seleccionadas del país, en la versión 2023 del programa, para recibir una formación de 4 meses, y ser una posible candidata para viajar al Space Center de la Nasa.



“Cuando me notifiquen que había quedado sintió una felicidad inmensa, porque eso quiere decir que todo mi esfuerzo ha valido la pena. Esta es una oportunidad única para mí, porque voy a aprender más sobre el empoderamiento de la mujer y el emprendimiento en el ámbito espacial”, dijo la joven.



Recientemente Barranquilla fue elegida como territorio STEM+IS; gracias al enfoque pedagógico, donde desde los colegios oficiales, se busca profundizar en los componentes STEM, fortaleciendo y potenciando las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para el progreso profesional y el acceso a más y mejores oportunidades en el mundo actual globalizado .



La secretaria de Educación, Bibiana Rincón,remarcó a estos dos jóvenes al indicar que “hoy se diferencian en ejemplo de que, en Barranquilla, nuestros estudiantes también tienen participación en la ciencia, y cuentan con todo el apoyo desde sus instituciones, comunidad y desde la Administración Distrital”.

