6.346 estudiantes de undécimo grado de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Atlántico, participaron en un vacacional intensivo para el fortalecimiento de competencias básicas, que permitan afianzar sus conocimientos, habilidades y destrezas.



Con esto, buscan favorecer el acceso a la educación superior y alcanzar mejores desempeños en los resultados de las Pruebas Saber.

La Gobernación del Atlántico implementa la estrategia 'Campeones del Saber', que busca fortalecer las competencias en áreas básicas. Foto: Cortesía prensa Gobernación del Atlántico

La secretaria de Educación departamental, Catalina Ucrós Gómez, explicó que, durante dos semanas y teniendo en cuenta las debilidades identificadas en un diagnóstico previo, se realizaron jornadas de formación en 58 sedes educativas, que funcionaron como nodos, con contenidos para reforzar áreas básicas como matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés.



“El compromiso con los jóvenes es total. Por eso, seguimos generando espacios para brindarles las herramientas para una formación integral, con la entrega de material pedagógico y el acompañamiento constante a los estudiantes", indicó la funcionaria.



Y agregó que "de esta manera, continuamos apostándole a las trayectorias educativas completas y al fomento de la educación superior en los establecimientos educativos urbanos y rurales del departamento”.



Camilo Mujica Escorcia, estudiante de 11° de la Escuela Normal de Santa Ana en Baranoa, se mostró agradecido y contento con todo el acompañamiento y preparación recibida en su institución, lo que lo motiva e ilusiona a alcanzar excelentes resultados.



"Tanto a mí como a mis compañeros nos han agradado este acompañamiento; muchos son excelentes al explicarnos. La competencia que más he fortalecido ha sido inglés, ya que no me fue muy bien en la prueba diagnóstica, pero durante las clases ya siento que he mejorado la comprensión lectora en este idioma", expresó.



Entre tanto, la estudiante Isabela de la Hoz, de la misma institución, aseguró que esta formación ha sido un plus que les ayudará mucho a obtener unos buenos puntajes en las Pruebas, ya que ellas definen el futuro de muchos jóvenes.



"Estas pruebas definen nuestra accesibilidad a una buena universidad, a unos buenos estudios y va a definir nuestra vida. Yo he podido fortalecer las competencias en matemáticas e inglés, porque presentaba varias dificultades, pero gracias a estas clases y a los profesores he podido tener un apoyo para mejorar en esos aspectos", afirmó la joven.



'Campeones del Saber' es la estrategia que adelanta la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación, con la que busca fortalecer las competencias en áreas básicas.



La iniciativa, que se implementa en la media, beneficia a 7.610 estudiantes de 10° grado y a 6.346 estudiantes de 11° grado de las instituciones educativas de los 20 municipios no certificados del departamento.

