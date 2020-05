Valeria Guerrero ya está en Barranquilla junto a su familia

Con éxito culminó la misión humanitaria que traía desde Rusia hasta Barranquilla a la estudiante de medicina Valeria Guerrero, quien necesita con urgencia un tratamiento para el cáncer que padece.



En horas de la noche del viernes primero de mayo la joven aterrizó en Bogotá y, tras cumplir con todos los protocolos de protección y seguridad, fue trasladada a Barranquilla en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana, Super King 350.

La operación se llevó a cabo luego de que la madre de Guerrero, Marta Storino hiciera un llamado en redes sociales para que las autoridades nacionales e internacionales se solidarizaran con el caso de su hija y la ayudaran a regresar a Colombia, puesto que el seguro estudiantil no cubría el tratamiento que requiere la joven, a quien le diagnosticaron cáncer linfático en etapa 4.



Ahora, la joven de 21 años se encuentra con su familia y de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores,se prestará atención al caso de Guerreo para que la EPS inicie el tratamiento.



A su llegada a Bogotá, Guerrero no pudo ocultar su emoción de estar a pocas horas de encontrarse con su familia. Además, agradeció a todos los colombianos y a aquellos que facilitaron su regreso.



"Gracias a los colombianos, los medios, el presidente Iván Duque, la Ministra Karen Abudinen, Tecnoglass, Alex Char..., muchísimas, muchísimas gracias, sin ustedes esto no habría sido posible" aseguró antes de subir al avión de la Fuerza Aérea.

Las pruebas de covid-19 que se realizó la joven en Rusia salieron negativas. Foto: Cortesía

De acuerdo con el coronel Luis Miguel Díaz Ríos, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Área Colombiana, la tripulación estaba conformada por todo el personal necesario para brindarle seguridad a la joven. Entre ellos, un médico y un enfermero para cualquier necesidad que Guerrero pudiese requerir en el transcurso de una hora y 40 minutos, tiempo de duración del traslado.



"Esto nos provoca mucha alegría y satisfacción porque estamos usando nuestras capacidades adquiridas para servirle al pueblo colombiano y llevar una alegría a un hogar" concluyó el coronel.



NACIÓN