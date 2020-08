Este fin de semana rigen toque de queda y ley seca en Atlántico

Este fin de semana la Gobernación del Atlántico, de manera conjunta con la Policía y el Ejercito incrementarán los operativos en los municipios para vigilar el cumplimiento del toque de queda y ley seca.

​

La orden rige para los 22 municipios del Atlántico. El toque de queda está vigente desde las 8:00 p.m. de hoy viernes 28 de agosto hasta el sábado 29 de agosto a las 5:00 a.m. y del sábado 29 de agosto a las 2:00 p.m. hasta el lunes 31 de agosto a las 5:00 a.m.La ley seca va desde hoy viernes 28 de agosto a las 8:00 a.m. hasta el lunes 31 de agosto a las 5:00 a.m.

"No podemos bajar la guardia, por ello es indispensable acatar las normas", dijo dijo el secretario del Interior del Departamento, Yesid Turbay., quien solicitó acatar las medidas.



Este fin de semana personal de la Policía y el Ejército participarán en los operativos de control y vigilancia en los municipios.



Ayer la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se reunió con los 22 alcaldes municipales. Durante el encuentro virtual, se acordó trabajar de manera articulada con las alcaldías municipales para verificar los protocolos de apertura.