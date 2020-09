Estos son los barrios que estarán sin luz en Barranquilla 

La comodidad y el descanso en casa de este domingo se verá alterada para muchos barranquilleros que serán sometidos a una interrupción del servicio de energía por parte de Electricaribe.



De acuerdo con el reporte de la empresa se realizarán mantenimiento y adecuaciones en equipos de alta tensión para beneficiar a los usuarios del norte de Barranquilla y el corredor universitario, en el vecino municipio de Puerto Colombia.



Lea: La encrucijada de San Andrés por apertura en medio de la pandemia

Por estos trabajos estarán sin servicio los siguientes sectores en los horarios indicados:



Circuito Universidad, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.: parte de los barrios Altos de Riomar, Altos del Limón, Riomar y vía a Puerto Colombia.



Circuito Vía 40, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.: parte de los barrios El Castillo, Bello Horizonte, carrera 70 hasta la vía 40 con calle 79, carrera 72 hasta la vía 40 con calle 77B.



Circuito Altamira, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.: parte de los barrios Altos de Riomar, Altos del Limón, Andalucía y Villa del Este.



Adicionalmente, se presentarán interrupciones de 4:00 a.m. a 5:00 de la mañana y posteriormente, de 5:00 p.m. a 6:00 de la tarde en los siguientes circuitos:



Circuito América Norte. Circuito Andalucía. Circuito Puerta de Oro 1. Circuito Puerta de Oro 2. Circuito Puerta de Oro 3. Circuito Puerta de Oro 4. Circuito Puerta de Oro 5.

Suspensión del servicio en otros sectores

De manera simultanea la empresa también realizará trabajos de mantenimiento general en equipos de la subestación La Unión, por lo que se interrumpirá el servicio en el sur de Barranquilla y parte de Soledad.



Los técnicos especializados en alta tensión trabarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.



​Durante los trabajos estarán sin servicio de energía los siguientes circuitos:



Circuito Boyacá Sur: barrios La Unión, Las Nieves, Los Trupillos y Boyacá.

Circuito Carrizal: barrios Alboraya, Buenos Aires, Carrizal, El Limón, El Santuario, Jose A. Galán, La Magdalena, Las Palmas, Santo Domingo de Guzman y Tayrona.



Circuito Ferry: barrios Simón Bolivar, Costa Hermosa, La Rivera y Soluciones Mínimas.

Circuito Acueducto: barrio La Luz, carrera 15 entre calles 16 y 17, calle 14 con carrera 15, carrera 17 con calle 14A, carrera 15 entre calles 10 y 14; barrio Las Nieves, calle 17 a la 21 entre carreras 12 y 17B, diagonal 5 con carrera 18, carrera 18 entre calles 26 y 27B, calle 28 entre carreras 16A y 17B; Acueducto Distrital, Coolechera Barranquilla, Gascol Punto Gas Calle 17, EDS Puente Pumarejo, Petromil Las Nieves, Panificadora Olímpica.



Circuito Sierra: barrios Cevillar, La Unión, La Victoria, San José, Los Continentes, La Sierra (calle 50 con carrera 13, calle 45E con carrera 13B, calle 46 con carrera 13C), Alboraya (Av. Murillo entre carreras 8 y 8H).



Circuito 20 de Julio: barrios Alboraya, Buenos Aires, El Campito, Jose A. Galán, La Magdalena, Las Dunas, Las Palmas, San Nicolás y Villa Blanca.

Circuito Pasadena: barrios Pasadena, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamar, Salamanca, Los Mangos, El Triunfo, Hipódromo, Centenario, El Porvenir, La Cruz de Mayo y 20 de Julio.



Por 40 minutos al inicio y cierre de estos trabajos también presentará interrupción el circuito Unión 1 que abarca sectores de los barrios El Limón, Simón Bolívar, Tayrona, Universal y El Parque.

BARRANQUILLA