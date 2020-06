Conozca las tiendas que pueden abrir al público en Barranquilla

En la mañana de este martes, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, explicó en detalle las nuevas medidas que se han tomado en la ciudad, específicamente en el sector económico, ante los casos de covid-19.

(Lea también: Alarma por dramático video en el cual abren ataúd de muerto por covid)

Esto debido a que desde este miércoles y hasta el 30 de junio se suspenderá la atención al público de comercio no esencial en el Distrito, tras analizar el momento crucial por el que pasa la ciudad con el virus.



“Comercio no esencial es el que no venda productos de abastecimiento del hogar, productos de aseo, productos de mercado, productos de alimentos”, manifestó el mandatario local.

Es decir que los que podrán prestar servicio presencial y no entran en la medida son las tiendas, el supermercado, el mercado local, las droguerías y las entidades bancarias.

Mientras que las tiendas especializadas de ropa, calzado y tecnología solo podrán brindar sus productos desde las plataformas digitales y domicilio, según indicó la administración distrital.

BARRANQUILLA