16 estafados en Barranquilla con falsos nombramientos

A manos de la Fiscalía pasó la denuncia de 16 falsos nombramientos en la alcaldía de Barranquilla.



Los estafadores prometían a incautos ciudadanos puestos en planta global de la administración distrital, para lo que cobraban entre 28 mil pesos y ocho millones de pesos.

La directora de Recursos Humanos de la Alcaldía de Barranquilla, Elania Redondo, reportó que desde marzo pasado se comenzaron a registrar estos casos, en los que las personas estafadas con el supuesto nombramiento, llegaban a la alcaldía a tomar posesión del cargo y encontraban que el acta que así lo confirmaba era falsa.



Los delincuentes falsificaron la firma de la funcionaria. Se estima que pueden ser unas 40 personas que habrían pagado para posesionarse como técnicos operativos.



La funcionaria recordó que en estos momentos por estar en Ley de Garantías , los nombramientos en la alcaldía están congelados.



Hasta el momento se conoce el nombre de Cielo Reyes, quien parecer ser la mujer que ha estado detrás de estos casos de estafa.



Reyes fue asesora del concejal del Distrito José Camacho, quien a salió a aclarar que él no tiene nada que ver con esta estafa. “Ella estuvo trabajando conmigo por tres años”, dijo el funcionario para enfatizar que el pasado 30 de Agosto la mujer presentó su carta de renuncia, argumentando motivos personales, y anunció que la denunciará por abuso de confianza.

Comunicado de la alcaldía

El siguiente es el comunicado a la Opinión Pública emitido recientemente por la Alcaldía Distrital:



La alcaldía de Barranquilla, D.I.E.P a través de la secretaría de Gestión Humana informa que:



1. El día 25 de julio de 2019, recibió a través de gestión documental el oficio con radicado No. INT-ADB-19-004309, suscrita por la señora Maryonis Sofía Blanco Pérez, quien manifiesta en su oficio aceptar el nombramiento para el cargo que le fue designado mediante Decreto 0524 del 27 de junio de 2019, cuya comunicación no fue suscrita por la Secretaría Distrital de Gestión Humana, el consecutivo de numeración de los decretos del Despacho del Alcalde NO coinciden con los generados a la fecha y la información del cargo, código, grado y salario no corresponden a los establecidos en escala y salarios.



2. El día 30 de agosto del año cursante, se presentó en la recepción de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, el señor Pavel Raúl Silvera Soto, atendido por las funcionarias Elvia Soleno y Malka Rodríguez, quien manifiesta que viene a tomar posesión del cargo nombrado mediante Decreto 0524 de 2019, aportando una copia de un oficio de nombramiento, la cual fue revisada y se concluye que NO fue generada por la esta Secretaria, ya que los datos NO coinciden con la numeración del Decreto por el Despacho del Alcalde, información de salario y dependencia.



3. El día de hoy 4 de septiembre de 2019, en horas de la mañana en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla, fueron recibidas tres personas (dos hombres y una mujer). Estas tres personas se identificaron como Tomas Jiménez, Hilder De la Hoz, María Martínez quienes manifestaron que el señor Fernán José Méndez González los contactó en la Iglesia de Chiquinquirá y les solicitó que debían pagar a través de la empresa de giros Efecty el valor de 20.500 a nombre de Fernán José Méndez González.



4. Teniendo en cuenta los hechos relatados previamente, la administración distrital alerta a la opinión pública para que no se dejen engañar con supuestos nombramientos ofrecidos en la planta global del distrito de Barranquilla. La secretaría Distrital de Gestión Humana no realiza este tipo de prácticas o contrataciones de manera irregular.



5. La firma de la secretaria de Gestión Humana, Elania Redondo, fue usada de manera indebida para la realización de los respectivos nombramientos, con lo cual, la funcionaria reprocha estos actos indebidos contra un funcionario público. La secretaria de Gestión Humana denunció penalmente a Pavel Raúl Silvera Soto; Maryonis Sofía Blanco Pérez e indeterminados, por eventuales falsedades que tienen origen en la presentación y exhibición de supuestas comunicaciones de nombramiento para ocupar cargos de la planta de personal del Distrito de Barraquilla.



De igual forma la secretaria de Gestión Humana, realizó una solicitud de acompañamiento al secretario Jurídico de la alcaldía de Barranquilla, Jorge Padilla, ante la presentación de documentos falsos en supuestos nombramientos.



6. En los hechos malintencionados también se menciona a la funcionaria Elvia Jovanna Soleno, quien procedió inmediatamente a hacer la denuncia en la Fiscalía General de la Nación con sede en Barranquilla bajo el radicado 20198150540052. Allí la funcionaria solicitó sean aclarados los hechos de la presente denuncia por las presuntas conductas penales en las cuales pudieron haber incurrido y se verifique la identidad de las personas mal intencionadas que estarían vinculadas a la presunta estafa señalada.



7. La alcaldía de Barranquilla condena los hechos en que inescrupulosos están solicitando dinero a los ciudadanos para ofrecer nombramientos en la planta global de la administración. La secretaría de Gestión Humana invita a los ciudadanos a que no se dejen engañar por tramitadores o personas que estén ofreciendo empleos en la alcaldía de Barranquilla.