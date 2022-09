Las buenas noticias sobre el estado de salud del boxeador Luis Quiñones no llegan. La tarde de este martes, la clínica General del Norte emitió un nuevo comunicado sobre la evolución del deportista, pero el reporte no es alentador.



“Después de 48 de evolución, el paciente Luis Andrés Quiñones Guzmán continúa presentando deterioro clínico, neurológico, metabólico y funcional", asegura el centro médico.

Este es el comunicado sobre Luis Quiñones. pic.twitter.com/mqnXQnl6Hw — Estewil Quesada (@EstewilQ) September 27, 2022

"En la tomografía de control, se evidenció múltiples áreas de isquemia en el hemisferio cerebral izquierdo, en los resultados del Doppler vascular trascraneal se muestra bajo flujo cerebral (hipoflujo vascular cerebral)”, explica el comunicado.



La clínica informó que el paciente “continúa con soporte integral de tratamiento para paciente grave, crítico, en la Unidad de Cuidados Intensivos. El pronóstico es muy reservado para la vida, lo cual se ha informado ampliamente a sus familiares”.



La carta de José Muñoz a su rival y colega Luis Quiñónes, quien se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Barranquilla, tras desplomarse en el ring el sábado pasado. pic.twitter.com/eFBFMRM8W3 — Flor Díaz Ospino (@Fdiazos) September 27, 2022

Mensaje de su rival

José Muñoz, su rival de la noche del sábado por el título nacional de las 140 libras, se pronunció ayer sobre el difícil momento que vive su colega.



A través de una carta, Muñoz asegura que "nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla”.



Añade: "solo deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti".



“Fuerza campeón”, el mensaje del boxeador José Muñoz a su rival Luis Quiñones. El santandereano continúa en coma y no presenta mejoría neurológica, según informó la a clínica General del Norte. pic.twitter.com/8pc22upVmz — Flor Díaz Ospino (@Fdiazos) September 28, 2022

“Quiero decirte que estás en mis oraciones y las de mi familia, que deseo de todo corazón que te recuperes y te levantes de ahí a seguir luchando por tus sueños", continúa.



“Sabemos que eres una gran persona, un guerrero y un soñador. Seguiremos pidiendo a Dios para que te levante de allí y te impulse a cumplir tus sueños. Fuerza Guerrero”, finaliza.