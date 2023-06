El presidente de Fendipetroleo en el Atlántico, Jairo Gómez, hizo una grave denuncia sobre el incremento de las extorsiones al gremio.



Aseguró que la situación es tan compleja que contemplan la suspensión de servicio en las estaciones de Barranquilla y el municipio de Soledad, Atlántico.

Por eso exigimos garantía de las autoridades. Que el Estado nos garantice la prestación de este servicio público, esto se lo pedimos a las autoridades policivas, militares

Propietarios de las estaciones de servicio están preocupados por las extorsiones de las que están siendo víctima no solo ellos, sino los trabajadores.



“Desafortunadamente han venido con este sector estas situaciones desde la semana anterior. Esto no es solo con nosotros, sino contra todo el sector comercial en la ciudad de Barranquilla y Soledad”, dijo Gómez.



Según relata el representante de Fendipetroleo en esta seccional del país, cada día hay más angustia, por lo que propietarios han tenido que modificar los horarios de atención por temor a los hechos de inseguridad y algunos han optado por cerrarlos.



Por cuenta de las llamadas y mensajes extorsivos vía WhatsApp, son cinco las estaciones que han cerrado sus puertas por temor a ser atacado por parte de estas organizaciones criminales.



“Por eso exigimos garantía de las autoridades. Que el Estado nos garantice la prestación de este servicio público, esto se lo pedimos a las autoridades policivas y militares”, indicó el presidente de Fedipetroleo, Atlántico.

Como Tomás Segundo Molinares Malvido, fue identificado Foto: Cortesía

Los casos

En Soledad fue asesinado un trabajador de una estación, Tomas fue víctima de estos malhechores. Tenemos también otro servidor herido por cuenta de estas intimidaciones.

La situación de alerta crece porque en menos de una semana se han registrado dos ataques a estaciones de servicio. En una murió uno de los trabajadores y en otra uno resultó herido.



Tomás Segundo Molinares Malvido, de 50 años, fue el islero asesinado en la estación de servicio el pasado sábado 24 de junio, en el municipio de Soledad.



“En Soledad fue asesinado un trabajador de una estación. Tomas fue víctima de estos malhechores. Tenemos también otro servidor herido por cuenta de estas intimidaciones. No solo es a los propietarios, también a los trabajadores les exigen tanquearles los vehículo e incluso a entregarles dinero. Necesitamos acciones”, Manifestó Jairo Gómez.



Mañana el sector de las empresas que prestan este servicio sostendrá una reunión en la que plantean el cierre de los establecimientos hasta por 48 horas.



“Tendremos una reunión en la que se contempla el cese de actividades entre 24 y 48 horas. Necesitamos llamar la atención de las autoridades frente a estos hechos tan grave. Son muchas las familias que dependen de esta actividad”, destacó Gómez.

Las cifras

Según las cifras reveladas por las autoridades, el homicidio aumentó en los primeros tres meses del 2023 en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; registrando 140 casos en el 2021, mientras que en el mismo periodo de 2022 se presentaron 171 homicidios y en el 2023 en el primer trimestre del año fueron 201 casos.



Otro tema que preocupa en tema de seguridad son las extorsiones. En el 2021 se presentaron 125 casos, en el 2022 fueron 283 y en el 2023, con corte al 31 de mayo, se han reportado 367 casos; de los cuales fueron 243 en Barranquilla, 89 en Soledad, 16 en Malambo, 14 en Galapa y 5 en Puerto Colombia.