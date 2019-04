Estaciones de Policía fortalecen la seguridad en el Atlántico

La Gobernación del Atlántico por fin hace caso a las necesidades de seguridad de varios municipios que han tenido que afrontar los flagelos de las bandas y grupos armados que están generando pánico en el Departamento, atendiendo las denuncias, han adjudicado la construcción de tres estaciones de Policías que cobijarán a Soledad, Puerto Giraldo (Ponedera) y Candelaria. La inversión total es de 9.089 millones de pesos.

Los consorcios Construseguridad y C&N serán los encargados de realizar las construcciones, el primero estará encargado de la de Candelaria por un valor de $3.948 millones y el segundo construirá la de Soledad y Puerto Giraldo en Ponedera, el contrato fue adjudicado por $5.141 millones.



La estación de Candelaria estará ubicada en la calle 15 No. 27-30, lote que conduce del corregimiento de Leña al casco urbano del municipio y tendrá un área total de 1.860 metros cuadrados, contará con área de radios, oficina de denuncias y contravenciones, oficina de atención al ciudadano, oficina de vigilancia comunitaria, oficina de infancia y adolescencia, oficina comando de estación, baño comando de estación, celda de retenidos para hombres, celdas de retenidos para mujeres, entre otras características más.



La de Soledad estará ubicada en la carrera 20 No. 12 – 03, y tendrá un área total de 802 m2, será de dos pisos en donde contará con oficinas de denuncias y contravenciones, de atención al ciudadano, de vigilancia comunitaria, de infancia y adolescencia y de comando de estación; así como celda de retenidos para hombres, celdas de retenidos para mujeres, además de alojamiento colectivo para hombres, alojamiento femenino, apartamento fiscal, entre otras cosas más.



La de Puerto Giraldo se construirá en la calle 4 No. 13-18 y carrera 13 No. 4-05, y tendrá un área total de 1.020 metros cuadrados, en dos pisos. Contará con área de radios, oficina de denuncias y contravenciones, oficina de atención al ciudadano, oficina de vigilancia comunitaria, oficina de infancia y adolescencia, oficina comando de estación, celda de retenidos para hombres, celdas de retenidos para mujeres, servicios sanitarios para retenidos, zona de seguridad en área de retenidos, alojamiento colectivo para hombres, alojamiento femenino y apartamento fiscal.

