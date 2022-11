Sigue acá, sin saber dónde dejó las gafas, dónde quedó el celular. Cuentan que lo han visto por la rotativa del periódico y los pasillos de la redacción, en una cabina de radio o frente a una cámara de televisión. Es imposible, repiten los incrédulos, los que no saben que regresó de la muerte una vez.



(Puede interesarle: Taxistas bloquean diferentes calles de Barranquilla: reclaman mesas de trabajo)



"No sé, Ernesto, no sé". Con esos calores que hace ahora, quizá sea posible volverlo a ver.

Facebook Twitter Linkedin

Ernesto McCausland Sojo. Foto: Cortesía

Diez años después de su último trino, Esquina Fest celebra la vida de Ernesto McCausland Sojo, el gigante, el amigo, el maestro, y dónde más si no en la Barranquilla que amó y de la que nunca se fue a pesar de haber recorrido el mundo con un morral de historias al hombro y la tonada melancólica del caribeño paseador en la boca.



Periodista, cineasta, novelista, presentador, dramaturgo, maestro de ceremonias, lector, melómano, buen conversador; intenso, apasionado, implacable, el legado de McCausland no había sido nunca envasado ni etiquetado, pero como la ‘marianamén’ de su más célebre relato, llegó la hora de destaparlo y de tomarnos su más puro amor embotellado.





(Además: Barranquilla: intentaba robar cables y recibió una descarga eléctrica)



"Este es el despertar de Ernesto, para mí él vive en este festival", dice Ana Milena Londoño, su mujer, la madre de sus hijas.



A los nueve años leyó a Freud, a los cincuenta adoraba a Vallejo, y en el tránsito de uno a otro, Gabo, siempre Gabo. Pero nunca dejó de ser un barranquillero de esquina, de los que no llevan el Carnaval en los hombros ni en los pies, sino en la sangre y en la retina.

Este viernes 18 y sábado 19 de noviembre, Esquina Fest es el pretexto para conocer a esos dos Ernestos que en realidad eran uno. Un viaje en el tiempo por ese mundo costeño plagado de personajes pintorescos y luchadores.



Familares, colegas, amigos de aventuras y parrandas, compañeros de trabajo y discípulos harán un esbozo del ser y su obra.



(También: ¿Quién era Carlos Dangond, el empresario samario hallado muerto en Soacha?)



En la Fábrica de Cultura, la Cátedra McCausland, componente académico del festival, se constituirá en un espacio para estudiar a fondo su trabajo escrito y audiovisual, con talleres, exposiciones y clases magistrales que recorrerán los tres ejes temáticos que lo definieron como creador: periodismo, cine y literatura.



Las 'Encuentros en la esnaqui' serán la otra cara del festival y de un personaje que, como su nombre, parecía moverse en dos dimensiones: si McCausland era el maestro, el artista, el visionario, Ernesto era el amigo, el padre, el hijo. Y en ambos: la calle.



La calle como punto de encuentro, como presencia vívida, mitad territorio conquistado, mitad por explorar. La calle del entrevistador que encanta serpientes con su voz y la del hombre de 'esnaqui' que hipnotiza con su charla. En Esquina Fest lo volveremos a oír.

Agenda con entrada gratis

Hoy, desde las 8: 30 a. m.. con un converstario en la Fábrica de la Cultura, en la que participarán familiares, amigos y compañeros de McCausland.



(Lea aquí: Balcón que se desplomó en Cartagena, en lista de predios patrimonio a intervenir)



La programación continúa todo el día hasta las 6 de la tarde, lo cual incluye la proyección de un cortometraje y un encuentro de actores de la champeta.



Mañana continúan las historias de Ernesto en ‘Encuentros en la Esnaqui’, lanzamiento del premio de periodismo Ernesto McCausland Sojo, podcast, relatos y obra de teatro.

Juan Alejandro Tapia

Especial para EL TIEMPO