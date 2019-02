Ratifican a rector de Uniatlántico señalado de presunto acoso sexual

Con una supuesta fotografía de Carlos Prasca, rector de la Universidad del Atlántico, desnudo y acostado en una cama, recibió un grupo de estudiantes de esa institución a los transeúntes que caminaban en la mañana de este lunes por la entrada del edificio de la Gobernación del Atlántico, en pleno Centro de Barranquilla.

Fue una de las estrategias que utilizaron los jóvenes como parte de un plantón para exigir el retiro de Prasca del cargo mientras se llevaba a cabo un Consejo Superior que se prolongó hasta pasadas las 4:30 de la tarde.



Cánticos y arengas contra Carlos Prasca se escucharon hasta esa hora cuando se conoció que el rector era ratificado, dado que no se encontraron argumentos que confirmen su responsabilidad en el sonado escándalo de acoso sexual.



“Se presume de la inocencia del rector tras la solicitud de cambio que fue atendida por el Consejo Superior que resolvió que, por el momento, no era procedente un cambio en la rectoría”, dijo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.



Antes de iniciarse el plantón, que pese a que se llevó en completa calma fue seguido de cerca por personal del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía, Prasca advirtió que presentaría una “sorpresa” que confirmaría su inocencia.



Se trataba de una declaración notarial en la que una de las mujeres cuya voz se escucha en los audios que exponen un presunto caso de acoso sexual de parte de Prasca hacia una estudiante.



En el documento, esta sostiene que nunca ha conocido al rector.



Eloy Soto, estudiante de derecho, uno de los jóvenes que protagonizó la manifestación, advirtió que ratificar a Prasca en el cargo era una decisión desacertada al mismo tiempo en el que se mostró extrañado en que una mujer, de la que no se conocía su identidad “ni el tono de su voz, porque aparece distorsionada”, salga ahora de la nada a favor de Carlos Prasca.



“Analizaremos lo que presenta el rector, pero de todos modos él sabe que son más los casos de acoso sexual”, dijo Soto.



Laura Mendoza, estudiante de historia, insistió en que se tomó el trabajo de confirmar que Carlos Prasca fue quien acosó sexualmente a una amiga suya mediante su perfil de Facebook.

“Necesitamos que la Procuraduría nos brinde las garantías para que las mujeres se atrevan a denunciar", sostuvo la joven.



En ese sentido, Prasca ha dicho que varios perfiles falsos que fueron creados para atacarlo ya fueron desmontados. En la manifestación se vio el descontento sobre el manejo que el rector le ha venido dando a la Universidad.



Este lunes, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, ratificó como rector a Carlos Prasca tras no encontrar argumentos en su contra.

ANDRÉS ARTIUZ FERNANDEZ

​Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla

​@Andretuz