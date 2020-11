Hay polémica en Barranquilla por restricciones a fotógrafos en Malecón

Como absurdo califican los fotógrafos en Barranquilla los llamados de atención que han recibido en los últimos días, por parte de “funcionarios” que impiden tomar fotografías en el Gran Malecón, sitio turístico de la ciudad.

El espacio público está paralelo al río Magdalena y a la Vía 40, donde se han ubicado también una serie de restaurantes y centros de convenciones operados por la Empresa de Desarrollo Caribe Puerta de Oro.



Sin embargo, pese a ser un sitio que acoge diariamente a propios y visitantes, que buscan registrar sus paseos, actividades lúdicas y deportivas con fotografías y videos atraídos por el panorama, ha generado molestias entre los fotógrafos.



Uno de ellos es Tirso Andueza, quien desde hace 33 años se dedica a hacer fotografías sociales, de senderismo y hace parte del club de turismo y naturaleza del Atlántico.

Contó que el pasado 17 de octubre, cuando participaba en el evento mundial ‘October Big Day’, en el que hacía registro de aves, se le acercó una guardaparques a impedirle la actividad, ya que “necesitaba un permiso” para tomar fotografías “con cámaras profesionales”.



“No necesito permiso, porque es un lugar público que fue construido con el dinero de los contribuyentes. Entonces si el colibrí se para en la baranda, yo tengo que ir a pedir un permiso para tomarle la foto al colibrí. Eso es absurdo, es ridículo”, dijo Andueza.



El hombre, de 51 años, indicó que solo en el Malecón le ha pasado este hecho, ya que en otros sitios públicos de Barranquilla, además de otros países que ha visitado, como Costa Rica, medidas como estas no se ven.

Además, recordó que su gremio ha sido afectado ante la falta de eventos sociales, debido a la pandemia. Y que este caso le pareció irregular, toda vez que la mujer no se identificó y por su parte no recibió documentos de soporte.



Quien sí recibió un documento para firmarlo fue el fotógrafo Jorge Pantoja, quien la semana pasada visitó el lugar con unos amigos, entre ellos un artista plástico vestido de payaso en bicicleta y se le ocurrió tomarle unas fotografías con el río Magdalena de fondo.



“No estábamos haciendo nada fuera de lo común. Nos entregaron una supuesta carta de compromiso en la que se firma un acuerdo de contratista. Un tema que hace ver que el espacio no es público, sino privado”, explicó Pantoja.

Agregó que su molestia no fue firmar un documento, sino que lo hacen firmar en calidad de contratista para Puerta de Oro, donde en realidad no lo es y simplemente estaba con un grupo de amigos.



Según en el documento que compartió a EL TIEMPO, se desprenden varios puntos, como el sistema de seguridad y salud en el trabajo, prohibición del trabajo infantil, medio ambiente, responsabilidad social con clientes, proveedores, accionistas, propietarios, entre otros aspectos.

Esto dice la Alcaldía de Barranquilla

Ante las quejas expresadas por los fotógrafos afectados, la Alcaldía de Barranquilla comunicó este lunes que en el Malecón no hay restricción para fotografías familiares, pero “producciones profesionales requieren compromiso de buen uso”.



El Distrito reiteró que el único requisito en el Gran Malecón del Río para las familias es mantener el tapabocas como medida de protección para evitar contagios por covid-19.



Mientras que en el caso de las fotografías profesionales, el lugar tiene un reglamento que se aplica únicamente a este tipo de videos y fotos “que utilizan equipos especiales, vestuarios y demás elementos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas”, según informó.

La administración distrital agregó que estos trabajos requieren de una solicitud en el que se debe especificar duración de la actividad, cantidad de personas y espacio requerido, y que la respuesta se envía en los siguientes siete días.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

