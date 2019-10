Escándalo por supuesta estafa involucra a extranjero y modelo costeña

Brian Harrington, ciudadano de Estados Unidos, denunció a dos mujeres ante la URI de la Fiscalía de Barranquilla por presunta injuria por vía de hecho y “lesiones personales”.



Las señaladas son la modelo Leida Esther Lambraño Ariza y Angélica Marina Ramírez Guerrero, a quienes Harrington les habría enviado cerca de 1.500 dólares (unos 5 millones de pesos), para el alquiler durante un mes de un apartamento en Barranquilla. Parte de este dinero era para el arriendo y la compra de una cama.

La denuncia en la Fiscalía, la cual fue publicada por el diario local El Heraldo, relata que tras su llegada a Colombia, Harrington llegó a un centro comercial, donde se reunió con Ramírez, una de las mujeres a quien le había consignado el dinero.

Allí, el martes 15 de octubre, le reclamó pues el lugar que habían pactado para su estadía en el país había sido arrendado, hecho del cual se habría percatado al llegar al apartamento.



En declaraciones a Caracol, Harrington reconoció que sostuvo conversaciones a través de WhatsApp con Lambraño Ariza, quien es una reconocida modelo en la Costa, al punto querer tener una relación sentimental con ella. Aunque reconoció que no la conocía personalmente.



Harrington manifestó que le envío la alta suma de dinero a Lambraño Araiza, pues ella le habría pedido ayuda para sostener a su padre, quien supuestamente pasaba dificultades de salud.

Harrington, tras el hecho, solicitó la devolución del dinero que supuestamente les habría enviado desde Estados Unidos. “Ella llega (Angélica) y me agrede verbalmente y me amenaza junto con tres hombres diciendo que me olvide de ese dinero y que no denuncie, que me vaya a mi país o si no me hacen daño”, manifiesta el extranjero en su denuncia a las autoridades.



El ciudadano extranjero espera respuestas de las autoridades. Sobre él se conoce que ya había vivido en Barranquilla, incluso fue profesor de inglés del exfutbolista Giovany Hernández.

En tanto, Lambraño Ariza ganó el concurso Miss Tanga recientemente, un certamen organizado por Ramírez.



Para dirimir esta situación, Harrington y Ramírez estarían citados a una audiencia de conciliación el próximo 6 de noviembre a las 10 de la mañana.



La denuncia de Harrington puntualiza que se siente amenazado y “si algo sucede es responsabilidad de estas personas”.



