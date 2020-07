Otro error en la entrega de cadáveres en el Atlántico

En Baranoa, Atlántico, se presentó un nuevo error en entrega de cadáveres. El caso, que ocurrió en la Clínica Reina Catalina, centro asistencial del municipio, fue denunciado el pasado lunes por la nieta de la víctima fallecida, Karina Cequeda, a través de las redes sociales.

La mujer denuncia a la Clínica Reina Catalina por entregar un cadáver que no correspondía al de su abuelo, Manuel Cequeda Hernández, quien falleció por problemas respiratorios.



(Le puede interesar: Denuncian desaparición del cadáver de una enfermera en Barranquilla)

Ella asegura que el cuerpo de su familiar fue entregado marcado y rotulado con su nombre, sin embargo, pide poder reconocer el cuerpo, solicitud que fue negada por uno de los funcionarios del lugar.

Luego, uno de los encargados le tomó la foto al supuesto cuerpo de su padre y se la mostró, en ese momento, ella asegura que no se trata de su abuelo. “Le toman una foto con esparadrapo puesto, lo veo sin tubo. Mi papá estaba ventilado con sonda nasogástrica y nada eso tenía mi papá. Toda la cara la tenía vendada con esparadrapo, le digo en seguida al muchacho, ese no es mi papá”. Pero el funcionario insistía que se trataba de su familiar y debía llevárselo.



En el video realizado por Karina Cequeda, quien es enfermera jefe, ella asevera “no lo voy a sepultar sin verlo, antes de sepultarlo lo veo”. Tal como lo manifestó, la mujer nuevamente pidió la identificación del cuerpo de su abuelo y se dio cuenta que no era él, sino un hombre de aproximadamente 85 años.



(Lea también: Reducción de flota, una de las causas de aglomeraciones en Transmetro)



Mientras tanto el cuerpo de su familiar reposaba en la morgue del centro asistencial con otra identidad.



Ante esta denuncia, la Secretaría de Salud de Baranoa, anunció una investigación en la Clínica Reina Catalina, para esclarecer lo sucedido e identificar las fallas en el protocolo de entrega de cadáveres.



“En el día de hoy nos dirigimos a la Reina Catalina, estamos haciendo todo lo pertinente, la investigación correspondiente para luego mirar qué falla que se tuvo y dejarles establecidos a ellos sus compromisos con respecto al cumplimiento de los protocolos que deben cumplir con toda cabalidad”, manifestó la secretaria de Salud de Baranoa, Liceth Escobar.

BARRANQUILLA