La decisión judicial contra 'El Pupileto', ¿volverá a quedar libre?

‘El Pupileto' es "un peligro para la sociedad" y solo en la cárcel "no podrá seguir delinquiendo".



El anterior fue el argumento principal del juez de control de garantías que profirió una nueva medida de aseguramiento contra Daniel Osorno Márquez, quien ya recopila 10 capturas en Barranquilla.

El togado concluyó que es "un peligro para la sociedad", por lo que la medida debía aplicarse con urgencia.



“Se hace necesario imponer esa medida de aseguramiento, ya que en procesos pasados se ha demostrado que el ciudadano no respeta las decisiones judiciales y, obviamente, conlleva a considerar que es un motivo fundado", señaló el juez.

Además, expuso el juez, el riesgo de no comparecencia pues teniendo una detención domiciliaria, el pasado domingo cuando fue requerido en vía pública por las autoridades, se identificó como Néstor José Puerta López, una identidad falsa.



"Pretendía burlar a las autoridades asumiendo una autoridad diferente, pero fue descubierto en el trámite. Este hecho es un motivo fundado para poder concluir que el ciudadano, no comparecerá al proceso. Está en riesgo de no comparecer", indicó el juez de control de garantías.

La medida de aseguramiento impuesta a ' El Pupileto' es por el delito de hurto calificado agravado.



El joven irá a la Penitenciaría de El Bosque por petición de la defensa que expuso riesgos para el joven en la Cárcel Modelo en dónde recibió amenazas de muertes cuando estuvo preso en el trimestre pasado.



‘El Pupileto’ se hizo conocido por alardear con lo que robaba en sus redes sociales, donde presumía de tener joyas, dinero y otros lujos.



