Septiembre, mes clave en la ruta futura de la Uniautónoma

Septiembre es clave para el futuro de la Universidad Autónoma del Caribe conozcan detalles concretos que la llevaron a una crisis financiera y administrativa sin precedentes.

En ello trabajan un equipo interdisciplinario, liderado por la rectora Claudia Da Cunha Tchaman, bajo la lupa in situ del Ministerio de Educación. El documento dirá si hay viabilidad o no de seguir. Mientras, se avanza en planes de saneamiento de obligaciones laborales, como prioridad, y se vigila con celo lo académico.



Da Cunha, quien llegó al cargo el 18 de abril pasado, accedió a contarle a EL TIEMPO cómo avanzan en lo institucional, el administrativo-financiero-jurídico y el académico.



¿Qué destaca en lo institucional?

Trabajamos en tres frentes. El primero en el Estatuto General que marca la forma de actuación, establece cuales son los órganos colegiados, cómo son los procesos de toma de decisiones y quiénes conforman a cada uno.



¿Y eso existía?

Existía muy centrado en unas atribuciones muy amplias para la figura de la Rectoría. Lo que buscamos es que las decisiones sean más colegiadas...



¿Menos dictatoriales?

Así es. Se establecieron unos comités de trabajo con estudiantes profesores funcionarios administrativos y egresados que evaluaron e hicieron unas propuesta de ajuste.



¿Ya fue aprobado?

Está en debate en el Consejo Directivo. De aquí pasa a la Sala General, el órgano superior, y con las respectivas aprobaciones, se envía el Ministerio de Educación, quien da aprobación final.



¿Mientras qué pasa?

En la Sala General hemos tenido algunos cambios importantes. Hemos incorporado, tres nuevos miembros. Por Estatuto eran 17, en este momento tenemos 10, de los cuales 3 son externos y una persona que es ad hoc.



¿En cuanto al Consejo Directivo?

Antes de mi llegada se tomó una decisión muy pertinente, en la temporada del rector Victor Armenta, y fue que se hizo una convocatoria pública, un proceso de meritocracia para elegir tres miembros de la comunidad. Un representante de los estudiantes, uno de los egresados y uno de los funcionarios.



¿Cada cuánto se reúnen?

Por estatuto vigente, la Sala General una vez al año, pero en estos cuatro meses nos hemos reunido unas 15. Y el Consejo Directivo, dos veces, pero llevamos 8.



¿Tan grave están las cosas?

Uno necesita tomar decisiones, sobre todo en estos momentos tan importantes para la Universidad.



¿Lo de tomar decisiones colegiadas es imposición del Ministerio o iniciativa de ustedes?

Es iniciativa nuestra. El Ministerio en los hallazgos identifica que hay una debilidad en la gobernabilidad, y la administración decide cuales son las acciones.



¿En lo administrativo y financiero cómo van?

Trabajando en varias cosas. El dinero y la estructura financiera, y la planta de personal.



¿Lo financiero sigue siendo tan oscuro?

En materia financiera, definitivamente, la universidad es viable operativamente, pero tiene un pasivo alto.



¿De cuánto es ese pasivo?

Estamos cerrando cifras. A mediados de septiembre tendremos la cifra total.



¿Una cifra aproximada?

No tengo claridad. Es tema delicado. Estamos cotejando. Hay un proceso súper riguroso.



¿Pero algún estado financiero conocen?

Cuando nosotros llegamos no había estado financiero a diciembre del 2017. Hemos hecho todo esto en cuatros meses, depuración para que esa información sea clara y veraz.



¿Lo que encontraron no era confiable?

No, porque no tenía detalles.



¿Qué han hecho, entonces?

Todo un trabajo con contabilidad de depuración de cada una de las informaciones. Ya tenemos información de revisoría fiscal, y la rectora le pidió apoyo a la Sala General para contratar a una firma de amplia solvencia técnica que nos acompañe en el proceso de validación.



¿Cuál es esa firma?

Deloitte, una de las cuatro más importante del mundo de evaluación financiera. Que nos da las garantías de que eso que está allí es. Y con esa información entonces empezaremos la modelación de la solución a largo plazo.

No tengo claridad. Es tema delicado. Estamos cotejando. Hay un proceso súper riguroso FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo sería ese modelo?

Un proceso de 8 años para ponernos al día con las acreencias.



¿Lo jurídico en qué anda?

Hicimos ya la evaluación de todos los bienes inmuebles. Estamos en recuperación, pero no se puede contar nada por estar en reserva sumarial.



¿Lo de la venta del equipo profesional de fútbol?

Se vendió y sobre eso no hay nada qué hacer.



¿Y la plata?

Fiscalía investiga.



¿En todo esto cómo ha visto el comportamiento de trabajadores, docentes, estudiantes, padres de familia?

Gracias a ellos tenemos ya cerca de 8.200 estudiantes matriculados. Una cifra excelente. Nuestros estudiantes antiguos más del 90 por ciento se quedaron en la Universidad. La deserción en estudiantes antiguos fue más baja de lo que esperábamos, afortunadamente.



¿Puede afirmarse que el fantasma de un cierre se fue?

Estamos construyendo la solución para salir a flote. Todos los actores están comprometidos y esperamos que el Ministerio de Educación nos siga acompañando. Este es un semestre fundamental.

BARRANQUILLA.