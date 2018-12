Las metas a corto plazo del sector ganadero para superar los rezagos

Una ganadería pujante, insertada en mercados internacionales, que deje atrás el rezago, con territorios de producción seguros y modernos, y que no siga generando pérdidas mensuales de 18.000 millones de pesos, es la que se imagina en el corto plazo el presidente nacional de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, el costeño José Félix Lafaurie Rivera.

Él defiende la actividad en la que ha vivido siempre, sosteniendo que está por encima, tres veces, del café, y once de la palma, en cuanto a Producto Interno Bruto, PIB, o contribución a la riqueza nacional. Sin embargo, reconoce que esos dos sectores agrarios están mejor organizados como agremiaciones.



El dirigente habló con EL TIEMPO y expuso un panorama actual.



¿Cuánto es el porcentaje que le representa la Costa Caribe a la ganadería nacional?



La Costa es de lejos el mayor productor de carne y leche y tiene el hato más grande. Puede ser más del 35 por ciento, después los Llanos Orientales, el Urabá Antioqueño, y luego los valles interandinos, el Magdalena Medio.

¿Las zonas con más arraigo?



Córdoba, Cesar, Magdalena, Bolívar es, más o menos, el orden en un número de cabezas. Tenemos 10 millones de cabezas, de las 22 o 23 millones que hay en el país.



¿Y la organización gremial del ganadero costeño?



El comité más importante que tiene el país, de lejos, es Asoganorte. Es el que tiene mayor número de afiliados, el de mayor presencia; quizás, sin Asoganorte en la Costa Caribe es poco lo que puede hacerse.

¿Y los otros comités, sólo convidados?



No. Eso no significa que uno pueda decir que los comités de Bolívar del Magdalena o del Cesar no tengan una amplia representación.



Hay ganaderos que consideran a Barranquilla como el epicentro de su actividad, ¿Es así?



Por razones históricas, Barranquilla ha sido siempre como la punta de referencia de la ganadería, entre otras cosas porque durante mucho tiempo la situación de seguridad de Litoral obligó a que ganaderos importantes del Cesar, del Magdalena, de Bolívar, entre otros, se vinieran para acá. Incluso, aquí se encuentran ganaderos de todo el país.



Volviendo a la unión gremial, ¿es fácil?



No tanto. Invito a que haya más comités de ganaderos municipales, que logremos una gremialidad mucho más fuerte en las regiones.

Pero hay disidentes; por ejemplo, en Montería existe la Nueva Federación Nacional de Ganaderos, ¿Cómo ve eso?



Es una vagabundería propiciada por el señor (Aurelio) Iragorri (exministro de Agricultura) y dos o tres comités que compró, a los que les dio contrato a dedo para que formaran una especie de deserción del gremio, el daño fue grande.



¿Entonces, cómo piensan fortalecerse gremialmente?



El ganadero, a veces, es muy flojo para afiliarse al comité de su zona y cree que no lo necesita y yo sí. Si hay más fortaleza los gobiernos se fijarán más en el sector.

¿Pero, qué les falta?



Trabajar más instrumentos para que el ganadero sienta que apoyar a su comité significa una ganancia para su actividad económica.



¿El ganadero criollo, sí está mejorando en producción o sigue en lo tradicional?



Hay de todo. Hay una minoría temprana, puede ser un 10 o 15 por ciento; luego, un 20 o 30 importante que está muy rezagado; y un segmento medio, 40 o 50 por ciento, que se va moviendo hacia mejoras en materia productiva.



¿Los que se mueven, qué están teniendo en cuenta?



Algo elemental. El país se globalizó, firmó tres TLC (Tratados de Libre Comercio), y por ello en el año 2024, el ganadero tiene que estar produciendo competitivamente. Mire, producir carne en Texas (EE. UU.) o en Córdoba es lo mismo; producir leche en la sabana de Bogotá o en Wisconsin (EE.UU.) es lo mismo; pero debe tener condiciones sino está muerto



¿Qué ventajas comparativas hay en el mercado externo?



En los fletes del transporte. Aunque no lo creas es más barato transportar una tonelada de carne de Tolú a Nueva York, que de Houston a Nueva York. Lo que te estoy diciendo es que si no produces competitivamente, no vas a poder ganar porque tus fletes son menores.

¿Eso es aprovechado?



No tanto. Y por esos es que invito hay que hacer las fincas más productivas, con modelos exitosos. En mi caso uso modelos silvopastoriles que me están dando excelentes resultados. De mayo a enero tengo ocho animales por hectárea; el promedio nacional no alcanza a uno.



Aquí tiene que estar presente la nueva generación de ganaderos, pues me contaba un veterano que sus hijos no quieren untarse de barro y menos de boñiga…



Claro, por supuesto; pero también, a veces, estos viejos no dejan que los pelaos innoven, que absorban nuevas tecnologías. Mire en Wisconsin pasó algo similar, en los años 70 y 80 empezaron a encontrar que los muchachos preferían trabajos urbanos. Una cosa es aquí levantarse a las 4 a la mañana a jalarles las tetas a las vacas y otra cosa en Wisconsin con 30 grados bajo cero.

¿Pero hubo un viraje?



Sí, hoy toda esa muchachada está vinculada, porque ordeñan a través de robots. No tiene que levantarse a las 4 de la mañana; tiene apoyo de la tecnología y gana plata. A uno aquí lo que le gusta es lo romántico.



¿Cómo cambiar?



En la medida en que el joven ganadero gane plata, vea que es un negocio rentable, lo conserva. Tú no conservas un hueso.

¿Y cómo puede lograrse que salga de lo tradicional?



Con capital, tecnología y aptitud para poder cambiar, por eso los congresos sirven, más la unión gremial.



Otros temas antes de finalizar. ¿Cómo golpea al gremio el contrabando?



Muy duro. Con datos del Dane he demostrado que el contrabando de animales en pie y de carne en el país, pero principalmente en la Costa Caribe, significa ingresos brutos para quienes están en esa actividad criminal entre un billón y medio de pesos y dos billones de pesos al año.

¿Tiene una cifra que ilustre los efectos de ese fenómeno?



Sí. Más de 700.000 animales entraron en el último año en carne o en pie. Este es un negocio bien organizado, es de mafias organizadas en ambas fronteras, que incluyen hasta miembro de las autoridades.



¿Y en lo sanitario?



Las autoridades correspondientes no hacen lo suyo. Le mandé, hace poco, una carta al Ministro de Protección Social, donde le digo; ustedes tiene que responder por la inocuidad del producto. Y a mis colegas de oficio les insisto en que tienen que estar vacunando sus reses.



¿A propósito, las autoridades regionales y locales sí actúan?



Mire los secretarios de salud no actúan. Yo no he visto un decomiso de carne de contrabando en Barranquilla y hay. El día que lo hagan, esto cambia.



¿La inseguridad sigue golpeándolos?



Hay un problema creciente de abigeato. Les dije a las autoridades: ‘ojo, esto tiene las mismas connotaciones cuando empiezan a robar carros en una ciudad, porque cuando roban tienen unos reducidores, y así empiezan a generarse unas mafias muy complicadas’. En el sector rural es igual con los animales.



Hay una cadena delincuencial…



Empiezan robándose una vaca, pasan a la extorsión y llegan al secuestro. Todo termina con bandas criminales con mucho poder en determinadas regiones. Aspiro a que este Gobierno apruebe ya una ley que el gobierno Santos objetó y es que los activos que se incautan, cuando hay abigeato, camión, finca, se les aplique extinción de dominio. En la medida en que sea ley sea sancionada por el presidente Duque se redice el tema.

ÁLVARO OVIEDO CASTILLO

EDITOR REGIONAL DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA