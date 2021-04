'Este tercer brote se combate de la misma manera que los demás'

“Esta semana y la próxima se pueden presentar fallecimientos asociados a estos casos”, dice Humberto Mendoza secretario de Salud de Barranquilla ante el incremento de contagios por covid-19 en esta capital, como consecuencia del tercer brote.



Mendoza reconoce que las cifras son altas en positividad de covid, de usos hospitalarios y UCI, pero también destaca que los servicios de salud de la ciudad están respondiendo con más fuerzas que en los anteriores picos de la pandemia que vivió la ciudad.

En esta entrevista explica que el aumento en los servicios de salud de urgencias y hospitalizaciones que en estos momentos vive Barranquilla, responde a las atenciones a la población de otros municipios.



“No podemos hacer afirmaciones con un virus tan nuevo como el Covid”, dice para referirse que aún no saben, en que momento comenzarán a descender las cifras contagios y muertos, pero lo que si asegura que es los barranquillero saldrán adelante, como lo demostraron en los dos anteriores brotes.

¿Cómo ve el momento que vive la ciudad?

Las autoridades en salud no se esperaban este brote con la intensidad que se está presentando, es una situación atípica, con un incremento de la tasa de contagios muy rápida, superior a los brotes 1 y 2, el aumento en los usos hospitalarios que estamos viendo en estas últimas semanas también ha aumentado, esta semana y la próxima se pueden presentar fallecimientos asociados a estos casos.

¿Cómo están los niveles de positividad?

El incremento de la positividad del 10% en marzo 8, al 31% en abril 8. Los usos hospitalarios que se incrementan en menos de un mes, desde un 64% a un 88% en las UCI, y en hospitalización que pasa del 6% al 17% en atención exclusiva para pacientes Covid-19.

¿Cuál ha sido la reacción del sector de la salud para enfrentar este tercer brote?

Este tercer brote es distinto a los anteriores, debido a que nos encontramos en un escenario donde tenemos mejor capacidad para procesar pruebas y una mayor búsqueda activa de casos.



De hecho, el promedio de pruebas tomadas en las últimas dos semanas ha sido de 19 mil pruebas, es decir, 2.800 pruebas diarias, muy distinto al escenario del primer brote donde realizabamos en promedio 12 mil pruebas semanales.

Humberto Mendoza es el secretario de Salud de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Por esto seguimos siendo la ciudad que toma más muestras por cada 100 mil habitantes, con un total de 50.708, seguido por Bogotá que toma 40.723 por cada 100 mil habitantes. Somos la ciudad con mayor capaciada por cada 10 mil habitantes entre las principales. Tenemos 6.38 camas por cada 10 mil, mientras que Medellín tiene 3.95 , Bogotá 3.02 y Cali 4.28.

En las entradas de las clínicas y EPS hay verdaderos dramas, están trasladando pacientes para otras ciudades, no hay camas. ¿Se les agotó la oferta?

Nosotros continuamos trabajando incansablemente en la emergencia sanitaria del país y de la ciudad. Barranquilla hoy tiene 844 camas UCI, la ciudad con más camas en Colombia por cada 10.000 habitantes.



En su momento dimos y actualmente damos soporte a la región Caribe y al país. El sistema de referencia y contra referencia para ubicar a pacientes es nacional en estos momentos. La consigna es salvar la mayor cantidad de vidas que podamos, y si hacer traslados es una opción porque no hacerlo.



Hemos estado trabajando en equipo con las EPS y las clínicas en la ciudad para que esto no ocurra. Se sigue ampliando la capacidad de UCI con respecto a lo que teníamos hace un año. Barranquilla es un centro de referencia regional que tiene un gran equipo de salud y un número importante de clínicas de alta complejidad reconocidas y preparadas para estas emergencias.

Pero uno escucha las quejas de personas que no encuentran camas y UCI en la ciudad

El aumento en los servicios de salud de urgencias y hospitalizaciones por el brote 3 de Covid-19 está derivado de las atenciones a la población de Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y otros, completando el área metropolitana, además pocos casos por condiciones humanitarias se reciben pacientes del Magdalena.



Sin duda también los estamos apoyando y complementando, consideramos que, con el trabajo de todos, en equipo vamos a sacar adelante esta emergencia como ya hicimos con los brotes de Covid anteriores.



Muchos sienten que las medidas restrictivas no están dando resultados esperados

Las medidas restrictivas siempre darán resultados. Deben evaluarse en el tiempo e ir ajustando. Lo más importante es que todos los sectores apoyen, se sumen y las cumplan.

Ante las altas cifras de contagio y muertes en la ciudad, que se le puede decir a los barranquilleros

Los contagios de este tercer brote mundial, del país y de la ciudad se siguen expresando en los altos usos hospitalarios, urgencias y UCI, estamos viendo los reflejos también en los decesos asociados al virus. Este tercer brote se combate de la misma manera de los demás, autocuidado y responsabilidad individual.



El mensaje no es solo para los barranquilleros, sino también para todos los habitantes del área metropolitana, y todo el Atlántico, los cuales también están siendo atendidos en nuestro sistemas hospitalario en Barranquilla. Poniéndose el tapabocas, lavándose las manos, guardando distancia con los que convivimos y cumpliendo las medidas restrictivas son las posibilidades más cercanas para proteger la vida de nuestros seres queridos.

Entre las víctimas hay muchas personas menores de 60, esta cepa es más agresiva

En este momento, el Instituto Nacional de Salud está estudiando las razones por la cual encontramos una mayor velocidad o agresividad de contagio, más no una mayor letalidad del virus en comparación con los brotes anteriores. Debemos esperar resultados y confirmación de los análisis de las autoridades sanitarias del país.

¿Cuándo esperan los descensos en los indicadores de positividad?

No podemos hacer afirmaciones con un virus tan nuevo como el Covid. Este es un tema que está en estudio por la alta velocidad de contagio que se ha presentado en todas las ciudades del país. Esperamos que baje prontamente, siempre y cuando todos cumplamos las medidas y disminuir la interacción social. Recordemos que son en las fiestas, la reunión social y familiar donde tenemos la mayor probabilidad de contagio, y eso es lo que estamos controlando.

Cómo va el agendamiento de la segunda dosis

Nosotros hemos sido muy responsables con respecto a la vacunación de primeras y segundas dosis, respetando el orden del Plan Nacional de Vacunación Covid-19, siendo así, seguimos trabajando y cumpliendo con la ciudadanía para garantizada la segunda dosis, una vez comienzan a llegar las vacunas por parte del Gobierno nacional a la ciudad.

¿Las vacunas nos salvarán de otra ola de contagios?

Las autoridades sanitarias a nivel mundial, nacional y local siempre han dicho que, las vacunas no salvan a las personas de que no se contagien. Las vacunas lo que hacen es que el virus sea menos grave a quién se contagie.



Además evitan la muerte de las personas a causa del virus. Por eso muy importante y necesario seguir cuidándose, usando tapabocas, lavándonos las manos y guardando distancia con los que no convivimos.

Será necesario volver a cerrar la ciudad

Por el momento, no. Estamos buscando medidas de restricción de interacción social de acuerdo a la lectura diaria de la crisis. De los resultados de esas evaluaciones permanentes se determinarán acciones periódicas temporales que puedan seguir buscando solución a la emergencia sanitaria.



Desde la Alcaldía Barranquilla haremos todo lo que sea necesario para garantizar la vida de las personas, para garantizar el buen funcionamiento de nuestra ciudad y para garantizar la atención digna a la ciudadanía cuando lo necesite.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En TW:@leoher69

