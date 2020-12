‘La propuesta de dos por ciento fue tacaña con nuestra gente’: Daes

El empresario barranquillero Christian Daes, director de Operaciones del grupo Tecnoglass –conformado por nueve empresas–, encendió las redes sociales en días pasados al afirmar en su cuenta de Twitter que “manda huevo”, haciendo referencia al porcentaje inicial del 2 por ciento propuesto por los gremios en el país como aumento para el salario mínimo en el 2021.

Daes habló con EL TIEMPO sobre su visión del papel de los empresarios en el país.



¿Por qué y cómo surgió la expresión que causó tanto revuelo?

Jamás pensé que fuera a tener la trascendencia que tuvo porque yo iba para el trabajo e iba escuchando noticias, cuando me entero de la propuesta de mis colegas empresarios del 2 por ciento en el aumento para el salario mínimo. Quiero aclarar, para los que no son costeños, que la expresión ‘manda huevo’ no es una grosería, ni una falta de respeto. Todo lo contrario, es una expresión de ‘no, hombre, seamos un poquito más generosos, miremos hacia tanta gente que nos necesita’.

¿Cómo recibió usted la respuesta a esta afirmación?

El ‘manda huevo’ se hizo tan famoso que yo recibí infinidades de comunicaciones por mis redes sociales, mail, WhatsApp y de todos los rincones de Colombia y me han deseado la Navidad por adelantado los de derecha, de izquierda, los del centro y los de adentro.

¿Y qué le dijeron los otros empresarios, creyeron que usted se sobrepasó con esta afirmación?

Todos los industriales, todos los empresarios, todos los que tienen una tienda y todos los que tienen un almacén me dijeron ‘tienes razón’, una cosa es no exagerar en el salario mínimo y otra muy diferente es ser tacaños con nuestra gente. Yo creo que la propuesta de un dos por ciento fue tacaña con nuestra gente. Todos los empresarios deberíamos proponer algo más acorde con nuestra realidad para que al Presidente no le toque hacer lo mismo que todos los años por decreto. Yo creo que si los empresarios proponemos algo por encima del 4 y medio, tal vez el Presidente o las centrales obreras hubieran podido decir de acuerdo, y vámonos con el número. Con la promesa de que todos los años vamos a seguir ganándole terreno.



¿Confía en la buena decisión que tomará el Gobierno en esta materia?

Estoy muy tranquilo porque el ‘manda huevo’ mío va a tener un final feliz. Ya escuché al presidente (Iván) Duque decir que él iba a ser justo y que no iba a exagerar en el aumento, pero que tampoco se iba a quedar corto. Y como yo sé que él es un hombre justo, sé que el aumento va a ser algo razonable.

¿Ya usted definió el porcentaje del aumento en Tecnoglass para el 2021?

El acuerdo que tengo con mi gente es que si hay un aumento del 4 y medio, nosotros aumentamos el 5 y medio o el 6. Pero lo que yo quiero que la gente entienda es que tú no tienes la obligación de subirle el sueldo a una persona que se gana 14 millones de pesos... La obligación está con el salario mínimo. Si uno tiene una empresa y hay mucha gente que se gana 10, 8, 7, 17, hazle el 2 por ciento o no le hagas nada. Pero a la gente necesitada, a nuestros hermanos que están pasando trabajo y necesidad, que tienen que trabajar el hombre y la mujer para sostener el hogar, seamos más generosos, que la generosidad Dios la premia. Además, una persona que no ve al empleado como un enemigo, sino como un amigo, como alguien que necesita una mano, tiene mejor chance de tener una empresa que alguien que lo ve como una carga. Los empleados no son una carga, son nuestra razón de ser, son nuestra gente, ellos son los que hacen la empresa. Las máquinas no tienen corazón, los empleados sí. Nuestros empleados tienen familia, hijos que van al colegio, a los que hay que educar y sacar adelante. Pongámonos la mano en el corazón como debe ser.

¿En qué otras áreas los empresarios se deben poner la mano en el corazón con la clase trabajadora?

La situación está tan mal porque hay falta de generación de empleo, y ¿por qué hay falta de generación de empleo? Hay cuatro países que tienen un superávit inmenso con los Estados Unidos: China, con casi 400 billones de dólares al año; Japón, 65 billones de dólares al año; Alemania, 62 billones de dólares al año; México, que es un país como el nuestro, con 65 billones de superávit comercial. Pero resulta que en nuestro TLC con los Estados Unidos, nosotros nada más le enviamos a ellos 15 o 16 billones dólares en mercancía y ellos nos devuelven 17. Resulta que tenemos déficit comercial con el mayor mercado del mundo porque no tenemos las suficientes empresas para producir y exportar y producir y aprovechar esa materia prima tan perfecta que tenemos: el recurso humano. Los colombianos somos los mejores empleados del mundo, somos los menos problemáticos, somos los que más hacemos. Mis ventanas no se venden en los Estados Unidos porque yo sea un genio, se venden porque son de la mejor calidad porque ellos las hacen, no porque yo las hago, ellos las fabrican.



¿Hay muy poco empleo para nuestra mano de obra calificada?

Tenemos una mano de obra privilegiada. Si nosotros fuéramos capaces de generar empleo y de exportar uno, dos, tres billones de dólares más hacia los Estados Unidos, estaríamos hablando de un país en diferentes condiciones. Lo que pasa es que nos hemos dedicado a exportar carbón, petróleo, flores, café, que son productos de poco valor agregado y con un precio establecido, y nos estamos haciendo el harakiri...



Por eso invito al Presidente y a todos los empresarios a que nos unamos para ver cómo salimos de este letargo en la generación de empleo. Necesitamos montar más empresas. Necesitamos traernos a Apple a Colombia y decirle: necesitamos ensamblarle el producto y después le fabricamos partes a sus productos. Queremos darle una exención a 5, 10, 15 o 20 años, pero necesitamos generar empleos que sean bien pagos para que nuestra juventud, nuestros ingenieros y nuestros arquitectos cuando se gradúan no salgan a trabajar por un millón de pesos, que es algo tan injusto.

ESTEWIL QUESADA Y JOHN MONTAÑO

Redactores de EL TIEMPO

Barranquilla