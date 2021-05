Coronavirus: ‘La atención del acompañamiento médico es deficiente’

Entre 40 y 60 quejas recibe a diario el despacho del Personero de Barranquilla, Miguel Álzate Salcedo, por casos asociados a mala prestación del servicio médico en esta capital en temas asociados al tercer pico de la pandemia de covi-19.



Álzate cuenta que estas quejas van desde la falta de entrega oportuna de medicamentos, oxígeno, servicio de ambulancia... “y la atención del acompañamiento médico es deficiente”, sostiene.



(También: Covid: 2.037 personas han solicitado atención en salud mental)

En su trabajo de acompañamiento a los ciudadanos, Álzate y su equipo han encontrado que las EPS Coomeva, Nueva EPS y Barrios Unidos de Quibdó son las que más denuncias tienen de los barranquilleros por la mala calidad del servicio. Álzate habló con EL TIEMPO.

¿Qué tipo de controles está haciendo la Personería a las entidades de salud en estos días, cuando los contagios y muertes en la ciudad están ‘disparados’ por el covid?

Se están haciendo visitas a clínicas, hospitales, acompañamiento a los usuarios no solo en quejas, sino también en todas las situaciones, como a familiares de fallecidos para proceso de recogida de cuerpos en clínicas y en casa.

Miguel Alzate Salcedo, personero de Barranquilla. Foto: Kronos

¿Cuáles son las quejas más recurrentes que reciben contra las EPS por incumplimiento?

Desatención médica, entrega de medicamentos, y cirugías. Ahora en pandemia todo lo referente al covid, desde toma de muestras hasta demora en atención médica, traslado para UCI, camas Ecmo, recogidas de cuerpos en casa, etc.

¿Qué le pide la gente?

Atención oportuna y personalizada, desprendiéndose de aquí unas reacciones inmediatas de los funcionarios de la Personería en cada una de las peticiones, no solo nos limitamos a enviar oficios y a hacer tutelas.

¿Es más personalizada la atención?

Que sientan el calor humano, que tienen una entidad que se apersona de su situación; esto es con todos los usuarios que, por distintas razones, llegan, llaman o escriben a los canales de comunicación que tenemos en la Personería las 24 horas del día.

¿En un día cuántas quejas reciben su despacho por requerimientos de salud, asociados al covid-19?

De 20 a 40 quejas diarias en promedio; resaltando que atendemos los 30 días del mes, incluido sábado, domingos y festivos por turnos establecidos con nuestro personal.

¿Cuáles son las EPS que más quejas tienen?

Coomeva, Nueva EPS y Barrios Unidos de Quibdó.

¿Sobre la red pública hospitalaria qué denuncias han recibido?

En este ámbito son muy pocas las quejas que existen. La más usuales, la necesidad de ambulancia para traslados y la poca información al familiar del paciente hospitalizado.

Otra queja común es la mala calidad de atención a pacientes en casa, ¿qué han encontrado?

En el acompañamiento que se realiza a familiares de pacientes positivos con covid-19 para toma de muestra en casa y que reciban atención médica oportuna por parte de sus EPS, se ha encontrado:



(Lea: Paro 8M: reportan bloqueos de vías en 12 municipios de Cundinamarca)



Demora en la toma de muestras de Isopado y PCR, en los tiempos de respuesta de las EPS para entregar resultados, atención oportuna en casa a tiempo para evitar que se complique el paciente, falta de una estructura sistemática de acompañamiento por parte de las EPS en abordar a los pacientes y su núcleo familiar para mitigar el alto impacto del virus.

Los trabajadores del sector de la salud, viven bajo permanente presión por la pandemia de coronavirus. Foto: Agencia Kronos

No entregan un kit de medicamentos oportuno a los pacientes, siguen aplicando el protocolo tradicional de entrega de medicamentos. No entregan oportunamente oxígeno y la atención de acompañamiento médico es deficiente.

Sobre la vigilancia a las jornadas de vacunación, ¿qué tipo de irregularidades han encontrado?

Las largas filas de adultos mayores, falta de agendamiento de la IPS, en los sitios no llegan las vacunas suficientes para el personal que llega a vacunarse, falta de información adecuada con respecto a que personal que tiene que vacunarse (edad) en los sitios que no requieren agendamiento. No hay vacunas.

¿Qué está haciendo la Personería para frenar la falta de atención de las EPS y hospitales?

Las actuaciones legales que se tramitan con respecto a nuestra competencia, requerimientos, tutelas, desacatos, reacciones inmediatas. Esta es la última lo que más se realiza y lo hace diariamente el equipo de salud de la Personería.

¿Qué acompañamiento o atención están brindando a la población de inmigrantes para que puedan acceder a los servicios de salud en la pandemia?

La población de inmigrantes recibe una atención integral como toda la población colombiana, ya que la salud es un Derecho Constitucional y está respaldado por los tratados internacionales y por el Bloque de Constitucionalidad; es así como dependiendo el caso se le da un direccionamiento, trabajando en equipo con la Secretaría de Salud Distrital para lograr la atención oportuna y de calidad; aquí juega un papel importante la Red Pública, donde son remitidos la mayoría de los pacientes inmigrantes.

