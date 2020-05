'Telecaribe es el principal medio de integración del Caribe'

El 28 de enero del 2020, la Junta Directiva del Canal Telecaribe se reunió para trazar lo que sería la nueva hoja de ruta del principal medio televisivo público de la costa norte. La primera determinación fue sustituir a Juan Manuel Buelvas, su gerente desde hacía seis años, a quien últimamente se le cuestionaba su capacidad de liderazgo, dado el ambiente de animosidad que se había creado, el deterioro de las relaciones con los dos sindicatos que existen en el interior del canal y los públicos señalamientos de que beneficiaba a dos productores de televisión, en detrimento del resto de realizadores de la región.

.Ese mismo día fue encargado Hernando de la Espriella, abogado cordobés, quien en su calidad de asesor de la gobernación de ese departamento había representado en los cuatro años anteriores al mandatario en la junta directiva del canal, lo que le permitió conocer de cerca los procesos administrativos y todo lo que gira alrededor de la industria de la televisión y la producción de contenidos audiovisuales.



(También: Todas las empresas deben reportar a sus trabajadores con síntomas).



EL TIEMPO habló con De la Espriella, ahora con intención de someterse al proceso de convocatoria pública para permanecer al frente de la dirección del canal.

¿Qué recomendaciones o tareas le impuso la junta directiva para llevar a cabo durante su encargo?

Mejorar el clima laboral que se encontraba totalmente deteriorado por una pelea intestina de la administración con los dos sindicatos que tiene el canal; hoy ha mejorado radicalmente el ambiente laboral y se han integrado los trabajadores sindicalizados a sus tareas y puedo decir que ellos apoyan la gestión que he adelantado hasta el momento.



La segunda tarea fue sacar adelante la licitación de los noticieros que desde hace 14 años venían sin un contrato formal y afortunadamente pudimos adjudicar de manera legal y transparente por espacio de 7 años los tres noticieros que emite el canal de lunes a viernes, los cuales empezaron con este nuevo contrato el día primero de mayo y finalmente se me encomendó organizar la convocatoria para la escogencia del nuevo gerente, trámite que fue aprobado por la junta y cuyos términos empezarán el día 22 de mayo.

Aspira al cargo, pero se cuestiona si tiene las competencias y requisitos para ocupar esa posición...

El mes pasado manifesté a la Junta Administradora Regional mi intención de participar en el proceso de selección de gerente en propiedad y en consecuencia me alejé del trámite que terminó en la expedición de un cronograma para dicha escogencia. Además, atendiendo un impedimento ético solicité el nombramiento de un gerente ad hoc para que terminara este trámite, solicitud que a la postre fue atendida por la Junta. En cuanto a si cumplo los requisitos, quiero decirle que no solo mis 25 años de experiencia profesional me habilitan, sino mi paso de 4 años cómo miembro de la máxima instancia de Telecaribe y del mismo modo la experiencia adquirida en otros proyectos de televisión a los que he estado vinculado. Preocupante que personas inescrupulosas han llevado información fraccionada y errónea a medios de comunicación para desacreditar mi trayectoria profesional.

¿Cuál es su visión de Telecaribe?

Telecaribe es el principal medio de integración y cohesión del Caribe colombiano y se ha encargado durante sus 34 años de existencia de llevar a los hogares de los costeños lo mejor de su cultura, folclor y expresiones artísticas. Además, tengo que decirlo y reconocerlo, en los últimos años ha producido series exitosas y premiadas que muestran lo mejor de nuestra gente, pero el canal también se ha convertido en una plataforma digital que debe ser fortalecida y encaminarse en ofrecer servicios de conectividad, pues en el año 2017 se convirtió en una empresa TIC.

También le puede interesar

Necesitamos avanzar hacia un modelo de divulgación que promueva las industrias creativas, el emprendimiento de la región, que es enorme, y ante todo impulsar la economía naranja, que es una de las grandes apuestas del presidente Iván Duque.

GUDILFREDO AVENDAÑO

PARA EL TIEMPO

MONTERÍA​