‘Centro debe tener las mismas condiciones de otros puntos comerciales’

Pandemia, basura, seguridad, espacio público y servicio de energía son, entre otros, temas que preocupan del Centro de Barranquilla.



Dina Luz Pardo, directora desde hace 20 años de Asocentro, la entidad que agrupa a los comerciantes de ese sector de la ciudad, nos habla sobre el particular.

Ella, que además es poeta, cuando se le pregunta la razón para ir hasta allá, siempre responde: “En el Centro encuentras lo que estás buscando, necesitando o deseas llevar”.

¿Cómo ha golpeado la pandemia a los comerciantes del Centro?

Ha sido un golpe abismal. El efecto se ha sentido más en este sector, porque confluyen en él, micro, pequeños y medianos comerciantes, a quienes sostener su negocio cerrado por meses fue una tarea titánica. Fue así como al levantarse la cuarentena más de 800 pequeños comerciantes no pudieron reabrir sus establecimientos.



Y de hace un mes para acá, luego del otro cierre que se dio este año, se empieza a ver una luz en el camino, un movimiento algo fuerte en ventas los fines de semana.



No es tiempo para hablar de ganancias o rentabilidad. Sucede que la situación en el Centro es más compleja, porque se suma a la pandemia otros factores de índole social y de funcionalidad; problemáticas no resueltas que afectan sobremanera, ejemplo, el tema de parqueo, ocupación desmedida del espacio público, basuras, entre otros.

Dina Luz Pardo, directora de Asocentro. Foto: Kronos

Tras el paso del tercer pico en la ciudad, ¿cómo es el panorama económico actual?

La meta en estos momentos es lograr llegar a ese punto de equilibrio. Hablar de reactivación económica no es igual para todos los sectores; es decir, una cosa es hablar de sector alimentos, medicamentos y útiles para el hogar, otra hablar de ropa, calzado, electrodomésticos, cosméticos y otra hablar de litografías, peleterías, etc. Son comportamientos distintos y cada una requiere de aspectos diferentes que acompañen su proceso de reactivación.



Pero sumo a lo anterior, el tema del flete por importación desde China. Al hablarse de reactivación económica luego del tercer pico, el valor flete por mercancía pasó de 2 mil dólares a casi 12 mil.



Eso indica que, por ejemplo, aquel comerciante que pagaba 7 millones de pesos en flete por una mercancía de 80 millones pasó a pagar casi 42 millones. Hasta hace mes y medio esta era la situación y solo hace unas semanas empezó a descender este fenómeno, no lográndose al valor donde estaba antes de pandemia. Entiendo que por el rezago de pedidos durante las olas de contagio, la incertidumbre.

Pero hablemos del panorama afuera y que incide con el Centro. La gente empieza, otra vez, a tomar confianza y hacer sus compras más allá de las necesidades básicas. Y esto, indiscutiblemente reactiva al comercio, la generación de empleo para este segundo semestre y, por supuesto, aumento en el pago de los impuestos.



Nos toca trabajar arduo en muchas tareas de funcionalidad y bienestar del Centro para que muchas más personas retornen a él. Pese a lo anterior, el comercio sigue con sus intentos de ventas online, pero lamentablemente el tipo de cliente del Centro es el que le gusta mirar, tocar, comparar, decidir a la hora de comprar.

¿Cuál es la situación de seguridad en el sector?

Innegable la situación que se está viviendo por la extorsión es algo que preocupa porque cada vez las raíces de este flagelo se robustecen desde el menudeo, como le llamo. Es decir, ya no es solo el extorsionista que por un comerciante con gran capacidad para sacarle millones, sino el que lleva los comerciantes más pequeños, incluyendo a vendedores informales.



Seguimos teniendo reuniones con altos mandos del Ministerio de Defensa, del Gaula Policía y Ejército. Próximamente, el director general del Gaula vendrá a la ciudad, no solo para revisar lo que está sucediendo, por cuanto tiene conocimiento absoluto, trazaremos unas estrategias de amplio espectro para atacar este flagelo desde diferentes vertientes.

Algunas edificaciones del Centro de la ciudad han sido recuperadas. Foto: Kronos

Una queja frecuente de uds. era el irregular servicio de energía. ¿Con la llegada de Air-e mejoró?

Le he comentado vía chat, mail y por llamada al gerente de Air-e, Jhon Jairo Toro, que urge revisar lo que está pasando, porque, sobre todo, en los últimos dos meses, la situación con de energía en el Centro es de extrema preocupación.



Según lo conversado, se va a revisar la situación y mejorar la reacción para solucionar cuando se presenten estos cortes. La gerencia está sumamente preocupada por todo lo que está pasando en el Centro, por lo que proyectan trabajos integrales para mejorar todo esto.

¿Cómo analizan la situación de los vendedores públicos en el sector?

Bueno, de momento solo ha ocurrido en dos tramos de vías, que ya habían sido recuperados años atrás. Luego de mucho esperar (12 años), por fin volvieron a despejarlas, semanas atrás. Por supuesto que esto reactiva el sector comercial y el derecho al ciudadano de contar con andenes para caminar de forma segura.



Dentro de los planes de esta administración se cuenta con la proyección de reubicar 4.000 vendedores. Al finalizar este periodo administrativo y de cumplirse esta proyección, podríamos estar hablando de una significante recuperación del espacio público, como ningún otro alcalde lo ha hecho con esa cantidad.



Creo, si mal no recuerdo, lo máximo que se ha reubicados en una sola administración, fueron 1.200 a 1.300 vendedores en el año 99.



En el Centro hay más de 16 mil vendedores informales, de los cuales 9 mil cuentan con permiso en espera de una reubicación y hoy, en metros de espacio público, estamos hablando de más de 80 mil metros cuadrados invadido, impidiendo así la libre circulación por andes de los transeúntes.

Es evidente la abundancia de basura. ¿A qué se debe?

Son muchos los factores. Barranquilla demanda de autoridad. Mucho de lo que pasa con el tema de basura, más allá de concienciación, es por autoridad. Me explico. Por cada caneca que Triple A instala en el Centro es un botadero de basura que se forma permanentemente. Es lo que llamamos botaderos de basura oficiales.



Presumimos que el Distrito no tiene la logística y un plan que no solo incluya culturizar, sino de imponer sanciones y multas. O por lo menos, no lo ha puesto en práctica.



Los dos soterrados, por ejemplo (sistema de canecas que están instaladas por debajo del nivel del piso en Plaza de San Nicolás) tienen el problema que Triple A los llena, dejan basura rebosada afuera, y demoran días sin recoger; entonces, el reguero de desechos y malos olores es terrible. Llenos los soterrados, hay quienes llegan y dejan la basura en esa parte de afuera y así la ‘pila’ de basura va creciendo.



Es espantoso que vivamos esta situación en pleno desarrollo de la ciudad. Pero el tema de basuras en el Centro es responsabilidad de todos. Todos estamos fallando.

¿Por qué es mejor ir de compras al Centro?

Fíjate que, pese a todo lo referenciado, pese a los mil problemas que hay en este sector, el Centro cuenta con una clientela fija. Por años, compradores adultos y de la tercera edad, que no cambian al Centro por otro sector.



Jóvenes que ven la novedad en moda en la que incursiona el Centro, es decir, primero en este lugar que en otros de la ciudad. Mujeres que encuentran vestidos de fiesta y eventos especiales a unos precios por debajo tres y cuatro veces, de lo que les costaría encontrarlos en el norte de la ciudad.



¿Y sabes por qué? Porque en el Centro encuentras lo que estás buscando, necesitando o deseas llevar. En otros puntos comerciales, terminas comprando lo que encuentras a la mano. Otro comentario que he recogido de nuestros sondeos mensuales dirigidos a compradores es que dicen que sienten que el Centro vive, pese a todo, que se sienten como estar en una feria en todo tiempo.



Por ello, creo que estos compradores fieles merecen que les ofrezcamos un Centro aseado, ordenado, sin falta de fluido eléctrico, con andenes por donde caminar, sin basuras en la calle, y, por supuesto, con espacios donde poder parquear.



Un Centro Histórico que tenga las mismas condiciones de accesibilidad, limpieza, energía y parqueo, con los que cuentan otros puntos comerciales de la ciudad, máxime cuando son micro, pequeños y medianos comerciantes que le apuestan a la generación de empleo y desarrollo económico, urbano y social de la ciudad.

Estewil Quesada Fernández

Editor regional de EL TIEMPO

Barranquilla

@EstewilQ

