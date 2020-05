Segunda entrega de Familias en Acción empieza desde este domingo

A partir de este domingo se iniciará la segunda entrega de los pagos correspondientes al programa Familias en Acción, en Barranquilla, por medio de la Secretaría Distrital de Gestión Social y Prosperidad Social.

De acuerdo con las cifras del Distrito, 47.865 familias se verán beneficiadas en este nuevo periodo de incentivos.



El pago de los mismos se hará por medio del Banco Davivienda, en las modalidades Daviplata o giro. Por lo anterior, se recomienda a los beneficiarios del programa consultar su modalidad de pago asignada, ingresando con su número de cédula a la plataforma de Daviplata.



Para cobrar, los beneficiarios deberán tener en cuenta el ‘pico y cédula’ vigente y las medidas de prevención para evitar contagios.

Domingo 17 de mayo: cédulas que terminen en 6 y 7

Lunes 18 de mayo: cédulas que terminen en 8 y 9

Martes 19 de mayo: cédulas que terminen en 0 y 1

Miércoles 20 de mayo: cédulas que terminen en 2 y 3

Jueves 21 de mayo: cédulas que terminen en 4 y 5

Viernes 22 de mayo: cédulas que terminen en 6 y 7

Sábado 23 de mayo: cédulas que terminen en 8 y 9

Domingo 24 de mayo: cédulas que terminen en 0 y 1

Lunes 25 de mayo: cédulas que terminen 2 y 3

Para esta segunda entrega de incentivos, las familias beneficiarias del programa Familias en Acción recibirán pagos de salud, educación (calendario B) entre diciembre de 2019 y enero 2020, educación (calendario A) entre febrero y marzo de 2020 y el pago extraordinario de $145.000 autorizado por el Gobierno Nacional, que aplica para todas las familias no retiradas o no suspendidas por posible fallecimiento del titular.



Las familias no bancarizadas que hagan uso del cobro por medio de la modalidad de giro bancario, del 17 al 29 de mayo se les consignará el pago de manera gradual. Al titular le llegará el mensaje de texto en el que se le confirma que su dinero ya fue consignado y el lugar donde podrá cobrarlo.



Un día después de recibir el mensaje de texto con la información, el beneficiario podrá cobrar según su ‘pico y cédula’, llevando su documento de identidad original. Este pago estará habilitado por 30 días calendario a partir de la fecha de inicio.

Y el beneficiario que confirmó que su modalidad de pago es por Daviplata, deberá esperar un mensaje de texto donde le confirmen su consignación. Teniendo en cuenta el ‘pico y cédula’ de la ciudad y las normas de bioseguridad establecidas.



El beneficiario podrá retirar su incentivo las 24 horas del día desde cualquier cajero Davivienda, programando el retiro desde su Daviplata en la opción “Sacar Plata”. Este pago estará disponible a partir del lunes 18 de mayo.