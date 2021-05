Enfermero habría abusado de pacientes psiquiátricos en Barranquilla

Desde el diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla se compartió este jueves, 27 de mayo, una denuncia a la que se tuvo acceso y que al parecer fue interpuesta por tres jóvenes que fueron internadas en la Clínica de la I.P. Salud del Caribe, especializada en atención psiquiátrica.



El diario menciona que tuvo en sus manos la presunta denuncia física que se impuso ante la Fiscalía en contra de Yeison David de la Cruz Muñoz, quien es señalado de aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes fueron sus pacientes y de abusar de ellas.



Sumado a ello desde ‘El Heraldo’ se tuvo acceso al testimonio de dos de las víctimas, en los cuales una de ellas menciona que fue agredida sexualmente luego de que le recetaron unos nuevos medicamentos los cuales ella misma denominó como “más fuertes”.



“Esa droga borraba parte de los recuerdos de lo que hacía en el día. Yo le manifesté eso al doctor, pero no me retiró el medicamento sino que me bajó la dosis de los otros fármacos y este lo mantuvo en la receta”, relató la paciente.



Por su parte la Clínica de la I.P. Salud del Caribe, a través de su subgerente, el señor

Juan Carlos Torres manifestó al diario de la capital del Atlántico que se activaron

los protocolos establecidos apenas se conocieron los hechos.



“El caso se registró el 19 de mayo, la paciente nos comentó la situación, pero no quería realizar la denuncia y nosotros insistimos en que la presentara por ser un tema muy grave, así que procedimos a activar el protocolo correspondiente.”, expuso Torres a ‘El Heraldo’.



