Encuentran bebé abandonado junto con una emotiva carta en Barranquilla

Abandonado, envuelto en unas sábanas azules y en medio del llanto. Así fue hallado en la noche de este viernes un bebé recién nacido por un ciudadano que transitaba sobre la calle Murillo con carrera 44 en el centro de Barranquilla.

La persona se percató de la presencia del menor, quien estaba sobre un andén, al escuchar su llanto, por lo que de inmediato le dio aviso a la Policía sobre el hecho. Junto a él encontraron una emotiva carta escrita, al parecer, por su mamá, en la que explica las razones del abandono.



“Ayúdame a darle una mejor calidad de vida, ya que yo no puedo. No quiero verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo. Nació el 04-06-2020. Tiene dos vacunas”, se logra leer en el papel.

Aspecto de la carta que fue encontrada junto con el menor. Foto: Tomada de Twitter

De acuerdo con la información de la Policía, el bebé de dos días de nacido fue trasladado por la patrulla del cuadrante a la clínica San Diego, donde se verificó su estado de salud sin presentar inconvenientes y se mantiene en observación.

En la calle murillo con carrera 44 un bebé al parecer de 2 días de nacido, fue encontrado envuelto en unas sabanas azules y con una emotiva carta a su lado al parecer escrita por su mamá. El bebé de inmediato fue trasladado a centro hospitalario donde recibe atención médica.

Asimismo, hizo presencia la Policía de Infancia y Adolescencia con la intención de hacer el restablecimiento de sus derechos y luego fue entregado al personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) con los debidos protocolos.

