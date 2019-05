Buscan a 7 personas por atentar contra rectoría de Uniatlántico

Volvieron las protestas y los daños a las instalaciones de la Universidad del Atlántico, en la tarde de este jueves, siete encapuchados arremetieron contra la rectoría de la institución educativa para rechazar el reingreso de Carlos Prasca como rector.

Como forma de rechazo al reingreso de Carlos Prasca como rector de la institución, los encapuchados arremetieron contra la rectoría de la Universidad, causando daños materiales. La puerta principal fue demolida por los protestantes y las paredes cercanas fueron rayadas con grafitis que llevaban mensajes en contra del funcionario.



En la noche del miércoles se conoció que la Procuraduría General de la Nación había resolvió levantar la medida preventiva de alejar a Prasca del cargo mientras adelantaban la investigación que esclarecería su presunta vinculación en caso de acoso sexual a estudiantes. Decisión que lo llevarían a cumplir sus funciones de manera inmediata.



Ante estos hechos violentos, la Policía adelanta las labores de reconocimiento a los autores materiales e intelectuales de los actos de vandalismos, por su lado la institución por medio de un comunicado expresó el rechazo a los mismos.

"la Universidad del Atlántico, establece, categóricamente, su posición de rechazo frente a estos mecanismos violentos, que se justifican en la supuesta búsqueda de beneficios colectivos para estudiantes, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad uniatlanticense y en ocasiones, a los sectores aledaños a esta", afirmó la comunicación.



Por otro lado, la Universidad asegura que han mantenido abiertas todas las vías de diálogo para que los estudiantes y trabajadores expresen sus inquietudes y molestías, tales como lo son las protestas pero no de manera violenta.



"Estas acciones provocadas por una minoría infunden terror, destruyen sus propios recursos y encuentran en las vías de hecho la única forma de protestar, sin lograr con esto cambios que impliquen sustanciales avances para la institución", manifestó la institución.



Finalmente, en el comunicado la Universidad hace la comunidad estudiantes a que se unan, respeten y dialoguen entre sí para no seguir generando estas acciones de hechos que generan miedo y terror, no solo en el alma mater sino en la educación pública.

