'Llevaremos a Barranquilla a otro nivel, será la mejor alcaldía de todas': Alex Char

En pleno corazón del barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub tomó posesión como nuevo alcalde de los barranquilleros, en un evento en el que estuvo acompañado por su esposa Katia Nule, sus hijos Mariana y Alejandro, su padre Fuad Char y esposa, así como el gobernador electo Eduardo Verano, la actual mandataria Elsa Noguera y varios congresistas.



El mandatario aseguró que eligió Rebolo porque es "un símbolo muy importante para los barranquilleros, nos ha dado muchas alegrías".



Un agradecimiento al mejor de todos, a un gran barranquillero. Mi padre Fuad Char. Hoy estoy aquí gracias a él. Estoy muy feliz de servirle a los barranquilleros. A Barranquilla nada le queda grande y esta será la mejor administración en toda la historia de la ciudad pic.twitter.com/Aryk993uNJ — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 29, 2023

"Quiero que sea la mejor alcaldía'

Allí agradeció a quienes depositaron su voto de confianza en él. "Estoy muy contento, primero que todo gracias al de arriba, que permite que todos estemos hoy aquí. Le pido mucha sabiduría para administrar Barranquilla como todos ustedes se lo merecen", dijo Char en su primera intervención como alcalde oficial de la ciudad.



“Quiero que esta sea la mejor alcaldía de todas. Me he preparado para ello física y mentalmente porque esto es un reto muy difícil y muy grande con las familias barranquilleras, con la inseguridad, y estamos mejor preparados para llevar a Barranquilla a otro nivel", agregó.



Durante su discurso, Char Chaljub anunció cuáles serán sus principales retos en la administración distrital, a la cual llega por tercera vez.



Aseguró que desde la Alcaldía de Barranquilla garantizará la seguridad del área metropolitana, por lo cual creó la Secretaría de Seguridad, al frente de Yesid Tubay.



“Barranquilla no tenía Secretaría de Seguridad, vamos a crearla y allí pusimos al señor Yesid Turbay. Y con él nos trajimos a un grupo importantísimo en esa materia: mi mayor general González y mi mayor general Mariano Botero”, dijo.

El mandatario estuvo acompañado por su familia. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Administrará el dinero de la seguridad

El mandatario afirmó que trabajará de la mano con el gobernador del Atlántico Eduardo Verano en el tema de la seguridad de los ciudadanos.



“Eduardo me dijo ‘yo quiero que tu administres la plata de la seguridad y te encargas junto conmigo del área metropolitana de Barranquilla’”, resaltó.



El alcalde afirmó que la ciudad hará frente a las extorsiones con todo lo que tenga a la mano en materia de tecnología.



“La extorsión no puede llegar a Barranquilla y tenemos que desaparecerla. Vamos a comprar un software en el que se podrá ubicar a los extorsionistas. Pondremos inhibidores para las cárceles para que no sigan delinquiendo desde las cárceles”, dijo.

Canalizará el arroyo de Rebolo

Arroyo de Rebolo sería canalizado, de acuerdo a lo anunciado por el alcalde Char. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

El nuevo alcalde distrital anunció que implementará acciones para erradicar la problemática del arroyo de Rebolo.



“Hace falta suturar de una vez por todas, esta herida que es el arroyo de Rebolo, que nos divide y más bien es un monumento a la insalubridad, a la contaminación, a la riña, a la pelea y a la inseguridad”, explicó.



Asimismo, aseguró que en lugar del arroyo, los habitantes del suroriente de la ciudad disfrutarán del Malecón del Suroriente.



“En este espacio se van a invertir más de 100 mil millones y será el punto de inflexión del sur oriente de la ciudad. Con esto tenemos que morir en paz y alegría cumpliéndole a este pedazo de Barranquilla que tanto triunfadores nos ha regalado”, expresó Char.



Anunció que durante los primeros días de enero visitará el sector para comenzar el proceso de construcción de la obra. “Este será el inicio de una nueva Barranquilla porque hemos avanzado mucho”, añadió.

Otros anuncios

El nuevo alcalde hizo otros anuncios los cuales trabajará durante su periodo. Habló sobre la creación de un fondo para ayudar a las personas que se dedican al cuidado de familiares en condición de discapacidad.



"Este va a ser el año de la súper inclusión, sobre todo de ese segmento de la población con una condición de discapacidad. Muchas familias sufren, a veces una o dos personas de la familia se dedican al integrante en condición de discapacidad, entonces el discapacitado no tiene trabajo y tampoco quien lo cuida, sea la mamá, el papá o los hijos, porque ellos están dedicados totalmente a la condición de discapacidad”, dijo.



Aseveró que "vamos a crear un fondo para apoyar a todos esos cuidadores y cuidadoras. Todo el recurso que sea necesario, también hablaremos con el sector privado”.



Sobre la educación, Char aseguró que Barranquilla seguirá trabajando para ser la mejor en la eneseñanza del bilingüismo.



“Nos trajimos una secretaria de Educación que es experta en esos temas (...) Y Barranquilla, como en todo, va a picar en punta y seremos los primeros en Latinoamérica”, concluyó el nuevo alcalde.

