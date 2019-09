En Villa Campestre 3.000 tratan de meterse en el censo electoral

En Villa Campestre 3000 personas no se quieren quedar fuera del censo electoral

Vecinos del sector de Villa Campestre, en el corredor universitario, tratan en estos momentos de actualizar el registro de inscripción de sus cédulas, para entrar al censo electoral y poder votar en su barrio el próximo 27 de octubre, día de las elecciones autoridades locales en el país.

En este sector de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barraquilla, el Consejo Nacional Electoral (CNE), anuló 3.000 inscripciones, por considerar que se trataba de un caso de ‘trasteo’ de votos.



Lo grave del asunto es que muchos de los afectados si viven en esta zona, tal como lo denuncia la líder de la Veeduría Ciudadana Comunidades Unidas del Caribe, Yanith Trujillo, residente desde hace casi 10 años en este sector.

“Rechazamos la decisión del CNE de anular nuestras cédulas”, dijo, al asegurar que al igual que a ella, muchos vecinos conocidos y que históricamente han votado aquí, les anularon la inscripción.

Atlántico bajo la lupa del CNE

Cabe recordar en el Atlántico el CNE anuló este año 125.208 mil registros de cédulas, de estos 9.195 en el municipio de Puerto Colombia, por considerar que se tratan de casos de trashumancia electoral.



De acuerdo con el abogado Nelson Maury, el 87 por ciento de las nuevas personas inscritas en Puerto Colombia fueron llevadas de otros lugares como parte de un fraude electoral.



“A los puntos de votación llegaban personas de otros lados a inscribir sus cédulas y eran guiadas por extraños. Tardaban no menos de 30 segundos entre uno y otro, lo que permite inducir que estaban llegando en fila”, dijo Maury.



La alarma de las autoridades también se fundamenta en que, según el informe de la MOE, la tasa de cédulas inscritas en este territorio (327,4) casi quintuplica el promedio nacional de 70,4 registros por cada mil habitantes.



El presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, ha explicado que ‘anular’ esas inscripciones no significa que no puedan salir a votar, “lo podrán hacer donde lo hicieron antes de la última inscripción”.

Actualizan el registro

Desde las 8 a.m. la Veeduría Ciudadana trabaja con los residentes de Ciudad del Mar, Villa Campestre, Country Club Villas y Pradomar, con la intención que los residentes de esta zona puedan votar en el centro comercial Lechamp, punto de votación asignado por la Registraduría para este sector de Puerto Colombia, y en donde fueron anuladas las 3.000 cédulas inscritas.



Allí, en Lechamp se encuentran a esta hora ingresando a la página del CNE, cédulas por cédula con soportes, tales como registros de servicios públicos, pago de predial o escrituras de las viviendas que certifiquen su lugar de residencia. El plazo para realizar esta diligencia vence este lunes.



Entre los afectados se encuentran tres candidatos al Concejo de Puerto Colombia que residen en villa campestre, tal como lo evidencian sus soportes.

La Veeduría Comunidades Unidas del Caribe ayuda a los habitantes de Villa Campestre a realizar el trámite, para que voten el centro comercial Lechamp, localizado en el sector. Foto: Archivo particular



Desde la Contraloría General de la República, Luis Carlos Pineda Téllez, les explicó que el trámite deben hacerlo de manera individual cada persona y que el lunes se reunirán con la CNE para mirar la situación de Villa Campestre, entre otros sectores con casos similares en el país.



Por lo pronto los habitantes de Villa Campestre seguirán este sábado hasta las 5 p.m. en el centro comercial Lechamp, y mañana desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. en el salón social del conjunto Reserva del Mar, “deben asistir con la cédula y un recibo de servicio público a nombre de la persona”, explicó Trujillo, quien no está dispuesta a tener que votar en otro sitio, que no sea el qué está cerca a su casa, como lo ha hecho en los últimos años.