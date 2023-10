Video: arroyo en Barranquilla se llevó a motociclista, hombre fue rescatado de milagro

Un motociclista se salvó de milagro cuando era arrastrado por un arroyo en Barranquilla, después del fuerte aguacero que cayó en la ciudad, la tarde de este miércoles.



El joven fue sorprendido por la fuerte corriente cuando se desplazaba por la calle 84 con carrera 75E, por donde pasa el arroyo, a la altura del barrio San Salvador.

En videos que circulan en redes sociales, se observa el momento en que el arroyo arrastra al hombre y su motocicleta, y al tiempo intenta ser rescatado sin éxito por varios ciudadanos que se encontraban cerca al lugar.



😱 MOTOCICLISTA FUE ARRASTRADO POR ARROYO EN BARRANQUILLA!



El arroyo de la 84, a la altura del barrio San Salvador, se desbordó y la corriente se llevó al motociclista hacia el canal.



Sucedió durante el aguacero de este miércoles. pic.twitter.com/1W83YWGhFX — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) October 25, 2023

Alrededor de dos kilómetros fue arrastrado, llegando hasta la Vía 40, donde finalmente pudo salir de manera ilesa.



"Yo ya me hacía muerto. Ya estaba sin esperanza. Gracias a Dios que puso a esas personas que pudieron salvarme. Y fueron las que me devolvieron la vida prácticamente", narró el hombre al medio local Zona Cero.



"Yo gritaba auxilio, auxilio, a ver si de pronto alguien lograba salvarme y la gente se dio cuenta para abajo y ya casi llegando a un planchón. Una gente que estaba en una choza, hicieron una escalera humana y me alcanzaron a jalar del Río, porque yo iba pegado al borde. Gracias a Dios los señores lograron salvarme y recuperar la vida", aseguró.