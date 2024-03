Denuncian a hijo de Iván René Valenciano por violenta agresión contra su expareja

Una mujer denunció en las últimas horas que fue agredida en repetidas ocasiones por uno de los hijos del exfutbolista barranquillero Iván René Valenciano.

En diálogo con los medios de comunicación, la joven Katy Meza aseguró que los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de marzo y, pese a haber denunciado a su expareja ante las autoridades, el proceso no ha avanzado una semana después.

De acuerdo con el relato de la víctima, en la noche del sábado 2, se encontraban viendo el partido Junior vs. Nacional y todo transcurrió en completa normalidad. Sin embargo, tras finalizar el juego, se originó una discusión.

“Había salido con Iván René hacia el norte, nos estábamos viendo el partido y en la madrugada del domingo, cuando veníamos bajando para la casa, recibió una llamada, era una mujer. Yo contesto y la mujer me colgó”, contó Meza.

Esto llenó de rabia a la joven, quien de inmediato le pidió a Iván René Valenciano Jr. terminar la relación sentimental que habían empezado hace unos meses. Él se opuso a romper el noviazgo y, tras descender de un taxi, se desencadenó una discusión.

Asegura que el presunto agresor recibió un comparendo

La tensa situación llamó la atención de unos patrulleros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes intervinieron. Esto no le gustó al hombre, quien arremetió verbalmente contra los uniformados, según señaló la mujer.

Cuando abro la reja, él se me mete y me dice: ‘Ahora sí, maldita, hoy te mueres’

“Ellos le pidieron la cédula y él no se las quiso dar. Le pusieron un comparendo y, cuando se calmó, nos dejan ir cada uno a nuestras casas. No me percato en qué momento se vino detrás de mí. Cuando abro la reja, él se me mete y me dice: ‘Ahora sí, maldita, hoy te mueres’”, expresó Meza.

La ciudadana agregó que, de las agresiones verbales pasó a las agresiones físicas con empujones en los pasillos del conjunto. A eso se sumaron amenazas de muerte en su contra hasta que Iván René le pegó un puño en el rostro.

Dijo la afectada que esta última agresión fue más grave, ya que el hombre tenía entre los dedos una llave que le alcanzó a partir la ceja izquierda. Con los gritos de auxilio, los vecinos intervinieron y llamaron a la Policía.

La joven pide justicia

Al parecer, el señalado agresor fue trasladado a un CAI, mientras que la joven debió ser trasladada a un centro asistencial del municipio de Soledad (Atlántico), donde el personal de salud debió suturar la herida con cinco puntos.

Una semana después, Katy Meza manifiesta que ha venido presentando problemas de salud en su rostro y teme que la lesión empeore. Por parte de Iván René Valenciano Jr. no ha habido un pronunciamiento.

Ante este panorama, la joven y su familia piden que haya justicia sobre el responsable de las agresiones que sufrió, tras el deseo de cortar el vínculo sentimental con él.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla