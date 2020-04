Piden sacar al Ejército a patrullar en barrios de Soledad y Malambo

Ni los llamados de atención, las multas o el toque de queda, han sido suficientes para que los habitantes de los municipios de Malambo y Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, se queden en casa guardando las órdenes de cuarentena para controlar la propagación del coronavirus en el Atlántico.

Lo preocupante son las cifras que revelan las mismas autoridades. Ayer la Secretaria de Salud del departamento, Alma Solano, en tono molesto aseguró que en Soledad el 50 por ciento de los soledeños está desatendiendo las restricciones que implica el confinamiento obligatorio.

Vamos a coordinar con la Policía Metropolitana y el Sexto Distrito, la posibilidad de extender el horario del toque de queda FACEBOOK

La funcionaria hizo un llamado especial a las personas contagiadas a quedarse en casa para no empeorar la situación. “Hemos sugerido que se generen unas estrategias específicas para vigilar que las personas que son positivas del coronavirus y no puedan salir de sus casas”, dijo Solano.



Algunos líderes y habitantes son consientes del riesgo que corren en estos momentos por la irresponsabilidad de las personas que no están atendiendo las restricciones, y por eso coinciden en pedir que saquen al batallón de la Policía Militar (PM) a patrullar en los barrios donde se mantienen las fiestas y la gente en la calle a cualquier hora del día. "Esto toca es meterle militares, porque la gente no respeta", dijo una habitante del barrio Hipódromo, que pidió no ser indentificada.



En Soledad hasta el momento se han reportado 80 casos, de los cuales cuatro han muerto y 10 se han recuperado, siendo después de Barranquilla, la localidad con más infectados del covid-19 en el Atlántico.

La Policía y la alcaldía de Soledad realizaron, la noche del miércoles, un recorrido por los barrios donde más se viola la orden de cuarentena. Foto: Prensa Policía Metropolitana de Barranquilla

El Alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, en coordinación con la Policía Nacional lideró la noche del miércoles un recorrido en diferentes sectores del municipio, con el propósito de verificar el cumplimento del toque de queda, que decretó esta semana entre las 8 p.m. y 5 a.m.



“Vamos a coordinar con la Policía Metropolitana y el Sexto Distrito, la posibilidad de extender el horario del toque de queda", resaltó.

Pero ante la falta de atención de los llamados de las autoridades, hoy se estaría dando la orden de sacar el ejército a las calles del municipio.



Por su parte el comandante de la Policía Metropolitana, general Ricardo Alarcón, informó que durante los tres primeros días del toque de queda se han impuesto 49 comparendos y en lo que va el aislamiento preventivo obligatorio 2.700, a ciudadanos cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años.

Paseos de olla

Otro municipio en donde la comunidad sigue desatendiendo la cuarentena decretada en todo el país por la emergencia sanitaria por el covid-19 es en Malambo, donde líderes comunales denuncian que se están organizando paseos de olla a la ciénaga de Mesolandia.



En las fotos que circulan por las redes sociales, se puede apreciar niños y adultos bañándose y ollas con sancochos humeantes a la orilla del cuerpo de agua, como si fuera un paseo de domingo o festivo.



En este municipio también se han presentado alteraciones del orden público. El martes un grupo de habitantes de Ciudad Caribe bloquearon vías y quemaron llantas reclamando ayudas humanitarias del municipio.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodistas de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @leoher69