Son las 2:30 p. m. de un lunes caluroso en el barrio El Esfuerzo, del municipio de Soledad (Atlántico), a donde el taxista que presta un servicio entra precavido por la “peligrosidad” del sector, pese a estar a un par de cuadras del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla.



Asegura las puertas y solo las desbloquea cuando el vigilante del colegio Nuestra Señora del Carmen abre el portón. Sin embargo, el ambiente en las polvorientas calles de esa cuadra es de total tranquilidad.

Hace dos años surgió la preocupación en el gremio académico por la persistencia de debilidades en cuanto a los fonemas y las combinaciones. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

El silencio impera en la zona, apenas se escucha el vetusto ventilador del vecino de la casa del frente, que intenta calmar las altas temperaturas que a esa hora agobia a la población soledeña.



De pronto, el sonido pegajoso de una flauta de millo con las notas de La Cabulla, una cumbia tradicional, irrumpe en el entorno. Algunos se sorprenden, pues el Carnaval solo vuelve hasta dentro de seis meses, mientras que otros simplemente se dejan llevar y terminan moviendo los hombros.



Un grupo le echa la culpa al vecino parrandero, pero su esposa sale en su defensa y, asomada entre las rejas de su vivienda, grita que “¡No es aquí! Él está trabajando juicioso”, provocando las carcajadas de los sorprendidos.



La sorpresa fue mayor cuando se dieron cuenta que la melodía venía del patio de la institución educativa. El tema es reproducido por un parlante pequeño de la profesora Elvira Arciniegas Severiche y los bailarines son los pequeños estudiantes de transición, 1º, 2º y 3º de primaria.



Se trata de un grupo de 12 alumnos para conformar seis parejas en esta muestra. Ellos están ‘armados’ de sombreros, en el caso de los varones, y de polleras, por parte de las damas. Y no son pausas activas, ni el recreo, sino una clase de español.



“Vimos en ritmos como la cumbia y otros elementos culturales propios de Soledad precisamente la posibilidad de fortalecer la conciencia fonológica y el código escrito”, cuenta la barranquillera a EL TIEMPO.

La preocupación por las debilidades en lectoescritura

Y es que, según recuerda Arciniegas, hace dos años surgió la preocupación en el gremio académico por la persistencia de debilidades en cuanto a los fonemas y las combinaciones, lo que implicaba, además, dificultades en la lectura.



Así nació la estrategia Fortalecimiento de la conciencia fonológica a ritmo de cumbia, en el marco del programa Todos a Aprender, donde la ‘profe’ Elvira funge como tutora asignada del Ministerio de Educación Nacional en el Atlántico.



“El año pasado iniciamos con el proceso de motricidad, porque para hacer el trazo se necesita conocer dónde queda la izquierda, para dónde se gira a la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Cuándo un trazo tiene que subir y cuándo tiene que bajar y es precisamente la cumbia la que nos garantiza los movimientos”, agrega la educadora.



La institución tiene 50 años de estar funcionando y en ella están matriculados aproximadamente 800 estudiantes, entre primaria y bachillerato. De ellos, 120 que conforman la educación inicial aprenden a escribir y leer con la cumbia.

La cuota de los llanos orientales en Soledad

Se trata de un grupo de 12 alumnos para conformar seis parejas en esta muestra. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Y si bien la cumbia es un ritmo que está muy arraigado a este municipio, la estrategia no solo llega a los menores soledeños, sino a los oriundos de los llanos orientales, como Samanta Santamaría Rodríguez, quien es de Villavicencio y ahora vive en el área metropolitana de Barranquilla.



“La cumbia es muy bonita, siento que los momentos en los que he pasado bailando cumbia son los mejores. Por ahí voy aprendiendo a escribir. Tengo un cuaderno pentagramado para crear melodías a veces, pero no los he vuelto a crear, porque no me ha explotado la mente para seguir creando (risas)”, dice la menor, de 9 años.



Ella sostiene que ha recibido “muchos premios” por su alto rendimiento académico y que, cuando sea grande, sueña con ser cantante, bailarina de ballet y profesora. Matemáticas e inglés son sus asignaturas favoritas.



Los pómulos enrojecidos de la pequeña Samanta hacen juego con su vestuario, el cual expande de lado a lado con ambas manos a la vez que deja llevar su cuerpo por La Cabulla que sigue sonando.



Mira a su parejo de manera desafiante, como retándolo a que le siga el paso, pero este no se queda atrás: le sonríe, levanta el sombrero de su cabeza con su mano derecha y lo menea alrededor de su compañera.



Pese a que los frondosos árboles del patio de la escuela impiden que los rayos del sol impacten en sus rostros, el calor hace mella y empiezan a transpirar. Una gota de sudor recorre la mejilla de Lesyalis Villarreal Miranda, pero con el pulgar de la mano izquierda se la retira y continúa contoneando al frente de su compañero, concentrada en la clase.



“Ya mis compañeras venimos bailando cumbia desde que éramos muy chiquitas, cuando estábamos en primer grado. He aprendido bastante, nuestra profesora nos ha enseñado mucho, por medio de la cumbia, formamos muchas palabras”, expresa.



La profesora Elvira explica que las clases de Lengua Castellana inician en el salón de clases con los docentes de aula. Luego de realizar un diagnóstico, atendiendo el programa que llevan a cabo y el fonema que practican, empalman con ella la combinación que deben fortalecer.



“Entonces se programa y se organiza para trabajar en la cumbia palabras relacionadas con ese fonema a fortalecer. De tal manera que lo hacemos unas dos o tres veces a la semana, entre 2 p. m. y 3 p. m., porque es la hora con menor tránsito en el patio”, cuenta.

Así es el ejercicio durante el baile

Es así como, en la presentación más reciente, practicaron la palabra ‘Soledad’. Empezaron con la letra ‘s’, con la que los menores conformaban con sus pasos dos curvas de tal manera que eran conscientes que en el suelo trazaban una ‘s’.



Luego, llegó el turno de la ‘o’. Para este reto, los caballeros debían pasar el sombrero de la mano derecha a la mano izquierda pero rodeando con sus brazos a las damas. Posteriormente, continuaban el ejercicio correspondiente con las letras restantes.



“Simulamos los trazos con el sombrero, con la pollera, con el movimiento del brazo y ha sido efectivo esa estrategia de esa manera. Dependiendo del fonema, es el varoncito el que lleva la pauta y otras veces son las mujeres”, añade la profesora.



Que a Elvira Arciniegas le hayan asignado esta estrategia no es casualidad, pues, además de pedagoga, es cumbiambera. La ‘profe’ se baila el Carnaval de Barranquilla por la Vía 40 moviendo su pollera, mientras le cae la esperma caliente de la vela encendida por sus brazos.



Asegura que uno de los retos, con respecto a la cultura, es que la cumbia no muera. En Soledad, uno de los ritmos musicales que identifican a la población es este género así como el merecumbé.



Por lo anterior, considera que a los menores se les facilita, lo llevan en la sangre ante tal arraigo, pese a haber otros ritmos de moda para los jóvenes, como el reguetón, pero “cuando portan el sombrero y la falda, eso es un cambio a favor de la cultura y a favor de su aprendizaje”.

Una actividad de transformación social

Colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el municipio de Soledad. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

No obstante, la estrategia también hace parte de la transformación social del barrio El Esfuerzo, donde convive una comunidad vulnerable que, ante la “falta de oportunidades”, algunos acuden a prácticas o hábitos negativos, poniendo en riesgo la seguridad y la sana convivencia de los vecinos.



“Dicen que en ese sector (El Esfuerzo) se tiene fama de que es complicado, que por ahí hay mucha inseguridad. Efectivamente muchos niños viven situaciones muy complejas en sus hogares, pero encuentran en la institución educativa ese espacio donde ellos no solo se olvidan de esas dificultades, sino también ejercen aprendizaje y se hacen fuertes”, manifiesta.



Esta estrategia metodológica está creando una generación de ciudadanos embajadores de valores, pero también una garantía de que “¡Hay cumbia para rato…!”, según dice la ‘profe’, que es interrumpida a las 3:30 p. m. por el timbre que anuncia el fin de la clase.



De pronto, se le acerca una menor estudiante y le pregunta: “¿Profe, a qué hora vamos a bailar?”, provocando ternura y sonrisas en los adultos que la escucharon. “Mañana, mi vida, mañana. Mañana volvemos…”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez



