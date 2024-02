En Sabanalarga fue sepultado al cadete que murió en la Escuela José María Córdoba

En medio de escenas de profundo dolor fue despedido en el cementerio Municipal de Sabanalarga, Atlántico, Cristopher Blanco Vásquez, el joven militar que murió en la Escuela José María Córdoba de Bogotá en extrañas circunstancias.



(Además : Carnaval de Barranquilla 2024: esto es lo que debe saber desde el inicio de las fiestas)



“Estamos consternados, acabamos de despedir a una persona que no vamos a volver a ver”, dijo Carlos Busto, padrino del joven fallecido.

El sepelio se cumplió sobre las 10 a.m. de este martes, en medio de una concurrida asistencia de amigos y familiares, que aún no entiende qué fue lo que provocó la muerte de este joven cadete.



“Estamos muy golpeados por el dolor y aún no hemos decidido que acciones tomar”, dijo Jhonatan Blanco, tío de la víctima.



Sobre la muerte de Cristopher Blanco Vásquez solo se conoce la versión que ha circulado en varios medios de comunicación. El joven de 18 años de edad estaba sufriendo de una congestión nasal, como lo confirmó su madre Leydis Vásquez el pasado 28 de enero cuando lo vio.



La mujer se enteró que lo iban a llevar al dispensario porque seguía mal. Ella contó que le tocó comprar un medicamento que le pidieron, debido a la fiebre que presentaba su hijo.



El pasado sábado 3 de febrero la mujer, que reside en Melgar (Cundinamarca) recibió una llamada sobre las 7 p.m. en donde le informaban que se acercara a la Escuela porque el muchacho estaba complicado.



“Ella salió de inmediato, pero antes de llegar al lugar le dijeron que el niño había muerto”, contó el Blanco.



Cristopher Blanco Vásquez, nació en Sabanalarga (Atlántico), donde cruzó sus estudios. Por trabajo de su padre, quien es un militar, suboficial, debieron irse a vivir a Melgar.



El tres de enero ingresó a la Escuela a realizar el curso de oficial, pero a los pocos días lo que parece una enfermedad respiratoria lo afectó, al punto que le cobró la vida.



Su cuerpo fue sepultado este martes en Sabanalarga por ser la tierra donde se encuentra su familia y amigos.



“Tenemos que tener mucha prudencia, el papá del niño es militar y él sabrá qué acciones tomar”, puntualizó Blanco, quien aseguró que hasta el momento el Ejercito no les ha entregado ningún tipo de explicación sobre los hechos que rodean esta extraña muerte.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com o @leoher70