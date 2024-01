En medio de un atraco fue herida a bala excampeona de boxeo en Barranquilla

Dos disparos recibió la excampeona de boxeo colombiana Darys Pardo durante un atraco registrado el pasado fin de semana en el sur de Barranquilla.



El caso se reportó este domingo en el barrio Carrizal, por donde se movilizaba Pardo en motocicleta.

La excampeona cuenta que bajo la velocidad en un reductor o 'policía acostado', y fue cuando de repente aparecieron dos jóvenes.



Los desconocidos estaban armados y le pusieron una pistola en la cabeza. Le pidieron que entregara la moto y las pertenencias.



Pardo, retirada ya del deporte, dice que ella estaba entregando el vehículo cuando se repente le pegaron dos tiros. Uno de lo recibió en la pierna derecha y otro en el abdomen.



Las detonaciones alertaron a los policías que se encuentran en el CAI cercano al lugar de los hechos. Los uniformados llegaron al lugar y recogieron a Pardo para llevarla a un hospital.



El portal Zonacero.com que fue el que confirmó la noticia, asegura que Pardo denunció que en el centro asistencial aún no le han sacado la bala de la pierna.



“No me están brindando la atención necesaria y ya he solicitado traslado pero no me dicen nada”, dijo Pardo a los periodistas del portal.



Pardo, excampeona interina del peso ligero del Consejo Mundial de B, en el 2015 fue noticia cuando noqueó a dos ladrones que intentaron atracarla en el barrio Carrizal, donde volvieron a ocurrir los hechos.

