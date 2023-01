En la sala de velación número 6 de Jardines de la Eternidad (Vía a Puerto) permanecía durante la mañana de este lunes, el cuerpo de Ruddy Oswaldo Narváez Camacho, el operario de Air-e que fue víctima de un ataque con cuchillo cuando cumplía con las labores de su trabajo, en el barrio Simón Bolívar, suroriente de Barranquilla.



En medio del dolor, su familia, amigos y compañeros de trabajo lo despedían. Allí estaban sin salir del asombro, sin saber en qué momento ocurrieron las cosas ni por qué. Sin terminar de comprender —menos aceptar— la partida de su ser querido.

Su familia pide justicia por el crimen de Ruddy Oswaldo. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Doña Rosa Edilma Camacho de Narváez, su madre, sigue en estado de negación. El dolor por la pérdida de su hijo la mantiene en un trance del que muy seguramente tardará en recuperarse.



“Ella está en un estado de shock, todavía no ha entendido que le mataron a su hijo. Continúa haciendo las labores de su casa como si no hubiera sucedido nada, está ida. Esto nos tiene devastados, desde que ocurrió esta tragedia nadie ha cerrado un ojo, no comemos”, narró a EL TIEMPO, Óscar Narváez, hermano de la víctima.



Ruddy era el quinto de siete hermanos, tenía 43 años y vivía con su pareja en el barrio El Campito, suroriente de la ciudad. No deja hijos, pero velaba por dos pequeños, hijos de ella.



Rudy Narváez Camacho, operario de Air-e asesinado. Foto: Tomada de Facebook

De acuerdo con las palabras de su hermano mayor, siempre lo caracterizó su buen corazón. Era un hombre servicial y bondadoso que jamás se imaginó que un error llevaría a acabar con su vida.



“Mi hermano no se metía con nadie, era un ser humano extraordinario, solidario, con mucho sentido de la humanidad, defensor de los animales. No nos explicamos cómo a una persona que está haciendo su trabajo viene un asesino y la mata porque le dio la gana de matarla”, expresó Óscar Narváez.



Ruddy Oswaldo, quien era tecnólogo en electricidad, vivía pendiente de su familia, sobre todo de su madre, a quien constantemente “le daba” vuelta en su casa en el barrio Salamanca, en Soledad.



“Él se la pasaba entre su casa y la de mi mamá. Siempre anda yendo y viniendo, más desde que murió nuestro papá hace ya dos años”, afirmó.



Recordó, además el familiar, que el día en que su hermano fue apuñalado, se cumplían dos años del fallecimiento se su progenitor. “Han sido días muy duros”, contó.

Piden justicia



Jesser Josué Rodríguez Altamar, presunto agresor. Foto: Cortesía

Óscar Narváez, quien es profesional del derecho, sabe que este será un proceso largo, pero confía en que se pueda hacer justicia.



“Solicito a la autoridad que se respete el derecho a la defensa y a su debido proceso, que no vaya a haber impunidad en este caso, porque este tipo es un asesino, un peligro para la sociedad. Tiene que pagar por lo que hizo y tiene que ir a la cárcel”, aseveró.



El familiar cree que el presunto agresor actuó con dolo.



"Es un delincuente. El arma con el que asesinó a mi hermano fue preparada para matar, es un cuchillo de doble filo con una punta de flecha. Un arma que entra y hace daño enseguida. Él tenía pleno conocimiento de cuáles eran las partes donde podía matar con una puñalada", aseguró.



Entre tanto, Jesser Josué Rodríguez Altamar, de 22 años, el sujeto que fue identificado como su presunto agresor, fue capturado y judicializado ante la Fiscalía por el delito de homicidio.

Air-e pide diálogo entre comunidad y operarios

La compañía de energía Air-e Air-e lamentó a el fallecimiento del contratista y rechazó enérgicamente los actos de intolerancia de algunos usuarios en contra de operarios de la empresa "quienes en desarrollo de sus funciones de corte de energía, detección de casos de robo y reparaciones técnicas son agredidos físicamente y que en este caso le ocasionaron la muerte a Ruddy Narváez", expresaron en un comunicado.



La empresa hizo un llamado a utilizar las vías de diálogo y concertación para evitar que se presenten estos lamentables hechos nuevamente.

