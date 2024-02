En los pueblos del Atlántico rectores salen a buscar casa a casa estudiantes

El compromiso con la educación en el departamento del Atlántico se intensifica con la nueva consigna del gobernador Eduardo Verano: "Ni un niño por fuera del sistema educativo".



El mandatario enfatizó la importancia de garantizar que cada niño tenga acceso a la educación, sin importar las circunstancias.

Verano ha puesto en marcha un llamado urgente a las autoridades educativas del departamento, encabezadas por el secretario de Educación, Leyton Barrios, y los rectores de las instituciones oficiales, instándoles a aumentar la cobertura educativa al máximo posible.



El gobernador subrayó que el Atlántico cuenta con los recursos logísticos y financieros necesarios para atender al 100 por 100 de la población infantil en las escuelas.

Para lograr este objetivo, Verano instó a los rectores a realizar búsquedas casa por casa para identificar a los menores no matriculados, al mismo tiempo que instó a los padres a renovar y formalizar la matrícula de sus hijos.



"La educación es la única oportunidad que tienen los niños de las escuelas públicas para superar las adversidades de la pobreza", afirmó Verano. "Por eso, nos hemos propuesto garantizar una cobertura del 100 por 100, no es una opción que se queden en casa o se dediquen a otras actividades que no sean el estudio".



El gobernador enfatizó que, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de clases, se proporcionarán capacitaciones para que todos los niños estén al día con sus compañeros.

Millonaria inversión para ampliar la cobertura escolar

La Secretaría de Educación Departamental ha establecido tres ejes para abordar la problemática de la deserción escolar.



Estos incluyen la promoción del bilingüismo con la preparación del personal docente, asegurar el cumplimiento del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y facilitar el transporte, especialmente en las zonas rurales, para garantizar que los alumnos puedan asistir a las instituciones educativas sin obstáculos.



Para respaldar estas iniciativas, se ha asignado una inversión considerable de 27.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa, promover el uso masivo de herramientas tecnológicas, implementar programas de salud mental y brindar incentivos a los educadores para avanzar en sus estudios de posgrado y maestrías.

