En el Atlántico las tarifas de peajes para 2023 no disminuirán como lo sugiere el decreto que expidió el Gobierno Nacional, en el que deben mantenerse las tarifas con precios del 2022.



Guillermo Reyes, ministro de Transporte, aseguró que existen cuatro excepciones, "cuyos incrementos son válidos según la Agencia Nacional de Infraestructura".



El jefe de la cartera indicó que dichos aumentos se realizaron antes de la firma del decreto. "En el caso del proyecto Autopistas del Caribe, los peajes de Pasacaballos y Sabanagrande, que fueron incrementos realizados el 10 de enero, es decir, antes de la expedición del decreto. Aquí estamos hablando de cinco peajes", dijo el ministro.



En el Atlántico, Autopistas de Caribe cuenta con dos peajes, ubicados en Sabanagrande y Baranoa. Hay otras dos casetas en Gambote (Arjona) y Pasacaballos, en Bolívar.



Las otras concesiones que no reversarán las tarifas son, según el Ministerio del Transporte: Autopistas del Café (Armenia, Pereira y Mnaizales), CCFC (Fontibon - Facatativa y los Alpes) y Desarrollo vial del oriente de Medellín.

Declaraciones del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes @MinistroReyes @MinTransporteCo, respecto al aumento de las tarifas en las estaciones de Peaje de Autopistas del Caribe y otras concesiones. ▶️ pic.twitter.com/QYe6WQARSv — Autopistas Del Caribe (@aucaribe) January 17, 2023

Proyecto Autopistas del Caribe es una iniciativa privada sin recursos públicos

Por su parte, la Concesión Autopistas del Caribe indicó que "respecto al Decreto 0050 de 2023 del Ministerio de Transporte que ordena no incrementar las tarifas de algunos peajes en el país, la Concesión Autopistas del Caribe no hace parte de ese listado y, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, no está cobijada por dicho decreto. Vale la pena recordar que el pasado 9 de enero, la ANI le aprobó al concesionario incrementar las tarifas a partir del día 10 de enero a las 00:00 horas".



Asimismo indicó que "el Proyecto Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena – Barranquilla es una Iniciativa Privada Sin Recursos Públicos, por lo que impide que el estado pueda destinar recursos públicos para financiar las inversiones que realizará la Concesión. De no aumentar las tarifas del mismo este se vería nuevamente impactado en su estructura financiera y por consiguiente su posible ejecución".



Los peajes a cargo de esta concesión están anclados al incremento del IPC y son

determinantes para que el Proyecto siga funcionando, el no hacerlo pone en riesgo

su continuidad, así como la generación de más de 4700 empleos, la construcción

de 74 kilómetros de segundas calzadas entre Cartagena y Barranquilla, 20

kilómetros en variantes, 16 puentes peatonales, 8 intersecciones y la operación y

mantenimiento de todo el corredor.

Anuncian bloqueos para el 11 de febrero

Las veedurías en el departamento del Atlántico anunciaron bloqueos en las vías por el alza de los peajes en Sabanagrande y Baranoa.



Rubén Llanos, presidente del Comité No al Peaje, indicó que en los municipios de Galapa, Baranoa y Sabanagrande, el precio de los peajes pasó de 9.600 a 10.600 pesos, pese a la directriz establecida por el Gobierno nacional.



“Hay una ingobernabilidad porque pese a la expedición del decreto, donde obligaba a la ANI y al Invías mantener el precio, aquí la Concesión Autopista del Caribe del Grupo KMA ha hecho caso omiso. Por eso, desde la veeduría pedimos a las autoridades que ejerza control sobre esta, que de nada le ha servido al departamento del Atlántico”, manifestó Llanos a RCN radio.



El dirigente expresó que si el precio de los peajes no disminuye en estos municipios, la comunidad saldrá a protestar realizando caravanas, plantones y marchas.



Las protestas están estipuladas para el próximo 11 de febrero.