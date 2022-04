Cuando no es pa ti, ni aunque te pongas



Cuando es pa ti, ni aunque te quites



Cuando no te toca no te toca



😂🤣😂🤣🤣🤣



Ocurrió en el barrio San Isidro de Barranquilla 🤣😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/VQFCVYtjFD