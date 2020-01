Ni el disfraz de El Cole se salvó de la delincuencia en Barranquilla

Han pasado cuatro días del hecho y los barranquilleros no saben si reírse cuando escuchan el cuento o alzar la voz para reclamar a las autoridades más seguridad en las calles.



Y es que esta vez los ladrones no se la perdonaron ni a El Cole, al llevarse uno de los disfraces más queridos de este personaje, que desde hace 30 años acompaña a la Selección Colombia, como su hincha más fiel.



El caso se registró la madrugada del domingo pasado, pocas horas después de terminarse la Lectura del Bando, ceremonia que da inició a las fiestas del Carnaval de Barranquilla.



Gustavo Llanos, que encarna al personaje de El Cole, le prestó a su amigo David De la Hoz, quien personifica al tiburón ‘Willy’, la mascota del Junior, un disfraz para que acompañara en la presentación al cantante vallenato Diego Daza en su show de cierre de El Bando.

Ese disfraz lo utilice en la Copa América 2001 cuando Colombia quedó campeón y simboliza el cóndor de la paz, por eso tiene un valor sentimental especial

“Días antes me llamaron para que me presentará con Diego Daza, pero ya tenía el compromiso de venir a Pereira con la Selección Colombia, entonces le dije al amigo Willy que tomara el personaje y le presté el disfraz para que hiciera parte del show”, contó a EL TIEMPO El Cole desde Pereira.



Efectivamente el disfraz de El Cole estuvo en escena durante la presentación de Diego Daza. Una vez terminada la presentación David De la Hoz caminaba con su sobrino rumbo a su casa en el sector de Monte Cristo, centro de Barranquilla.



“Fue antes de las 2 a.m. venía con mi primo por la carrera 53 con calle 49B, barrio Abajo, cuando de un vehículo Spark GT negro de vidrios polarizados se bajaron dos personas armadas para atracarnos. Se llevaron algo de las pertenencias y la tula donde llevaba el disfraz”, comentó De la Hoz, quien asegura que es la primera vez que lo atracan y en un sector donde se ha criado.

Momentos de la presentación del disfraz de El Cole en la ceremonia del Bando. Foto: Archivo particular

“Ese disfraz lo utilice en la Copa América 2001 cuando Colombia quedó campeón y simboliza el cóndor de la paz, por eso tiene un valor sentimental especial para mí”, dijo El Cole, al asegurar que ese diseño es único y hace parte de la colección que tiene en su museo.



Fuentes cercanas a la Policía aseguraron que ya tienen identificados a los autores del atraco, como quiera que en la zona donde se cometió el hecho hay cámaras de vigilancia, y que esta misma semana se puede estar capturando a los delincuentes, que esa noche cometieron varios atracos utilizando el carro.

“Lo único que les puedo ofrecer a las personas que den información es una boleta para ver al Junior”, dijo De la Hoz, quien no oculta la pena que siente con su amigo por lo sucedido.



“Eso le puede pasar a cualquiera, pero les pido a las persona que tienen el disfraz que lo lleven o manden a EL TIEMPO (carrera 51B 82-254), porque ese disfraz tiene un valor muy sentimental para mí. Es el único de color blanco de la colección”, manifiesta El Cole.



La Policía Metropolitana de Barranquilla, en la noche de la lectura de El Bando, dispuso de un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes, para lo que se dispusieron 1.300 miembros de la institución.



Sin embargo las quejas por atracos y robos volvieron a ser noticia la noche del sábado, al punto que ni el disfraz de El Colo se salvó.



LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @leoher69