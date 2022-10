Con mensajes contra la ‘gordofobia’ se realiza la tercera edición del reality ‘Yo soy Internacional’, que este año tomó como escenario Barranquilla.



La meta según su directora, Tara Rodríguez, es resaltar las cualidades de las personas de tallas grandes.



Las grabaciones iniciaron el domingo 21 de agosto y finalizarán el próximo domingo 23 de octubre. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

“El objetivo claro es empoderar a las mujeres, hacer el quite a la gordofobia y hacer un llamado a la normalización de los cuerpos diversos”, asegura en diálogo con EL TIEMPO.



De allí, la importancia de crear este tipo de contenido enfocado en mostrar mujeres reales en mercados como el de la moda.

El reality



Julieth Escalante, de 33 años, participante. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

El reality coaching tiene una duración de 10 capítulos (ya lleva cinco), y la participación de 10 mujeres. El formato es de eliminación hasta encontrar a la finalista.



“El premio es inspirar a las demás, que cada una de las historias de nuestras participantes inspiren a muchas mujeres a querernos como somos”, dice Tara.



Durante los capítulos, las participantes trabajan con talleristas y marcas que le apuestan a la inclusión para llevar un mensaje body positive a todas aquellas mujeres para que aprendan a amarse tal cual como son.

Pruebas

En este reality, a diferencia de otros, las pruebas no serán físicas. De acuerdo con la directora, las concursantes, en su mayoría de la región Caribe, “deberán hacer fotografías, ‘tiktoks’ y contenido con marcas para hablar de temas específicos para ‘body positive’, cada uno de los jurados verá la calidad de ese contenido para calificar a las participantes”.



Cada domingo sale una eliminada. En la final estarán tres chicas.

Historias

Stefany Mier, 29 años, trabajadora independiente, hace parte de 'Yo soy internacional'. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Cada una de las participantes representa una historia de vida, quienes han vivido diferentes experiencias y han sido víctimas del bullying y rechazo por gran parte de la sociedad, pero hoy son un ejemplo de tenacidad y supervivencia.



“Hemos aprendido y nos hemos atrevido a caminar hacia nuestra más autentica versión. Hemos conectado de manera real con nuestro ser y hemos entendido que hay palabras que duelen, pero que por más daño que hagan no podemos permitir que acaben con nuestra autoestima”, afirma Julieth Escalante, participante del concurso, y quien en sus tiempos libres diseña ropa plus size.



Por su parte, Stefany Mier, otra de las concursantes, dice que “esta es una experiencia maravillosa que le ha permitido reconocerse desde su interior, que ha permitido demostrar que nosotras no valemos por una talla, sino por la esencia que nos caracteriza”.



Asegura que “a lo largo de mi vida me ha tocado lidiar con el bullying y con muchas cosas, pero todo en la vida son momentos y esos momentos pasan. Toca levantarnos y sacudirnos para seguir adelante”.



Coinciden en que el concurso no busca hacer apología a la obesidad, sino enseñar y ayudar a otras mujeres a abrazar sus defectos y valorar lo que son sin importar la opinión o el señalamiento de la sociedad.

