Linchan a presunto sicario que habría asesinado a menor de edad

El presunto asesino de un joven de 16 años de edad, hermano de un supuesto delincuente, fue linchado por vecinos del barrio Las Flores de Barranquilla.

De acuerdo con las primeras versiones, el sicario llegó a bordo de una moto, en compañía de otros sujetos, a la calle 109 con carrera 88, en busca de Luis Galvis Vásquez, alias Bombita, quien es señalado de pertenecer a la banda 'Los Cabezones'.



Al no encontrar a su objetivo comenzó a disparar, y dos proyectiles se alojaron en el cuerpo de un menor de edad, hermano de alias Bombita, causándole la muerte.

El caso se registró el sábado a las 4:30 p. m. en este barrio localizado en la ribera del río Magdalena, en donde desde hace años se libra una lucha por el control de este territorio.



Los vecinos, al escuchar los tiros, salieron a la calle e intentaron capturar al hombre, quien no se pudo escapar en la moto.



En ese instante comenzó una feroz cacería por el vecindario, en donde el sicario trataba de huir de la turba enardecida que lo seguía con maches, palos, piedras y botellas.



El hombre intentó huir por los techos, desde donde hizo algunos disparos para ahuyentar a quienes lo seguían. Al perseguido se le acabaron las balas, partió un tejado y cayó dentro de una casa.



"No me vayan a matar, no me vayan a matar", fueron las últimas palabras que se asegura dijo el hombre al encontrarse de frente con la turba, que al final acabó con la vida del señalado sicario.



La situación se tornó tensa en el sector al punto que debió llegar el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) y lanzar gases para restablecer el orden público.



Las autoridades, por su parte, investigan los hechos, pero en el barrio la comunidad guarda silencio y nadie se quiere referir a lo que pasó.



BARRANQUILLA