Para Alexander Olivero Marriaga, beneficiario de Vuelve y Juega del barrio Carrizal, el Torneo Fútbol con Valores se ha convertido en una de las oportunidades que había estado esperando para cambiar la historia de su vida y empezar a construir un camino alejado de peleas en las calles.



"Los problemas, en realidad, no valen la pena, es mejor resolverlos y salir adelante. El programa me ha ayudado a cambiar mi vida, ya no estoy en problemas como antes", aseguró Alexander, quien hoy sueña con convertirse en contador público y ayudar a sus amigos del barrio.

Vuelve y Juega es la estrategia para la atención integral de la conflictividad entre grupos juveniles que desarrolla la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla, con el fin de que los jóvenes cuenten con herramientas psicológicas y habilidades sociales para resolver sus diferencias sin usar la violencia.



Entre esas herramientas, está el uso del deporte, en este caso del fútbol, para practicar el respeto, el compromiso, la tolerancia, el trabajo en equipo y la solidaridad.



Dicho ejercicio se materializa en el Torneo Fútbol con Valores que hoy culmina el proceso deportivo que inició en 2021, donde no solo gana quién más goles anote sino quien mejor ponga en práctica dichos valores.



El alcalde encargado, Adalberto Palacios Barrios, aseguró que "hoy termina una etapa en el programa Vuelve y Juega, que ha sido impulsado por el alcalde, Jaime Pumarejo, y que le permite a los jóvenes encontrar nuevas oportunidades a través del mensaje de valores".



Añadió que "próximamente vamos a empezar una segunda etapa en donde se vincularán 500 nuevos jóvenes para aprovechar esta nueva forma de conocer oportunidades en la vida y ser parte fundamental del crecimiento de la sociedad".



"A través de la metodología Fútbol con Valores hemos logrado impactar a 300 jóvenes en diferentes localidades, con lo cual se busca reducir las agresiones en vía pública que solo ponen en riesgo su integridad y la tranquilidad de sus vecinos", agregó.

Vuelve y Juega es la estrategia para la atención integral de la conflictividad entre grupos juveniles que desarrolla la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla. Foto: Cortesía Prensa Alcaldía de Barranquilla

El funcionario también aclaró que "más que un premio al ganador de la competencia, se trata de que ellos interioricen que sí vale la pena apostarle a vivir en sana convivencia".



El Torneo Fútbol con Valores es un mecanismo innovador, de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana para que los jóvenes hagan un mejor aprovechamiento de su tiempo libre a través del deporte, con lo cual se minimiza el riesgo de estar inmersos en contextos de conflictividad y se convierte en una vía de salida de situaciones conflictivas.



El Torneo Fútbol con Valores prescinde de la figura del árbitro y rescata el rol de un mediador o mediadora que observa el cumplimiento de las reglas establecidas previamente por los mismos jugadores quienes acumulan más puntaje por su comportamiento en la cancha.



El evento también contó con acompañamiento de instituciones aliadas. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Luis Hernández Aldana, resaltó el trabajo articulado entre la Administración distrital y la institución.



Abel Aguilar, exfutbolista y centrocampista de la Selección Colombia, fue el invitado especial de la jornada, quien resaltó la apertura de nuevas oportunidades para la juventud barranquillera.



"Feliz de poder hacer parte, de hacer este acompañamiento, porque es necesario, porque muchas veces no hay oportunidades y creo que abrir esos espacios es importante y creo que el mensaje es que cada uno se concientice de que esto puede ser necesario para su vida", dijo.